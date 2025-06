Boa Vista recebe etapa classificatória da maior competição estudantil de Roraima nesta quarta-feira, 25

Depois de encerrar as etapas classificatórias pelo interior do Estado no município de Uiramutã no último final de semana, os 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima) chegam à etapa classificatória em Boa Vista. As disputas começam nesta quarta-feira, 25, e seguem até domingo, 29.

“Vamos iniciar com as disputas do futsal, vôlei de praia, badminton e tiro com arco. Na sequência, teremos a etapa de atletismo e depois, a grande etapa final que vai selecionar os representantes de Roraima para as competições nacionais. Temos certeza que será um grande evento”, disse Dinaildo Barreto, diretor do Instituto do Desporto de Roraima.

Os Jogos Escolares de Roraima são uma realização do Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e sob a organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima).

Quarta-feira com disputas de futsal e vôlei de praia

Nesta quarta-feira, 25, começam os jogos de futsal com disputas simultâneas ocorrendo no horário das 8h às 18h no Ginásio Hélio Campos e nas quadras poliesportivas da Escola Estadual Antônio Ferreira, no bairro Jardim Floresta e no Colégio Estadual Militarizado Camilo Dias, no bairro Liberdade.

Como sempre a modalidade futsal é o carro-chefe da competição, com muitas equipes inscritas e um total geral de 1.006 atletas. Nesta etapa capital são 869 atletas e 142 equipes somente nas categorias mirim e infantil masculino disputando uma vaga para a etapa final dos JERs. Os jogos seguem até domingo, 29. No naipe feminino, 137 atletas de 14 escolas já estão classificadas para a final.

Também nesta quarta-feira, 25, começam as disputas do vôlei de praia. As 103 duplas inscritas se enfrentam na arena Pé na Areia, localizada no bairro Caçari, com jogos iniciando às 8h até às 18h. No total participam da modalidade 206 alunos-atletas de 38 escolas. As disputas do vôlei de praia seguem até sábado, 28.

Tiro com arco e badminton

Já na quinta-feira, 26, ocorre a competição da modalidade tiro com arco, com a participação de 36 alunos-atletas. As disputas serão no Estádio Canarinho a partir das 8h30 da manhã seguindo até o final do dia.

Na sexta-feira, 27 e sábado, 28, tem jogos de badminton no ginásio do 6º BEC, localizado na avenida Ene Garcez, bairro São Francisco, das 8h30 às 17h. Participam da competição 48 alunos-atletas.

Outras modalidades começam no início de julho

Entre os dias 1° a 6 de julho começam as disputas finais de atletismo na pista do Parque Anauá, natação na piscina do Totozão, circuito de lutas (judô, karatê, taekwondo e wrestling) no Ginásio Hélio Campos e Vôlei de Praia na Arena Pé na Areia.

No dia 1° de julho será realizada a abertura oficial da competição de atletismo na Pista do Parque Anauá e no dia 8 de julho, a cerimônia de abertura da tão esperada fase final dos Jogos Escolares de Roraima acontece no Ginásio Hélio Campos. A etapa final segue até o dia 15.

De 8 a 15 de julho haverá disputas nas modalidades de voleibol, basquetebol, handebol, futsal, futebol, badminton, tiro com arco, xadrez, tênis de mesa e ginástica rítmica. Lembrando que as disputas das fases finais contam com a participação dos atletas e equipes classificadas nas fases municipais do interior do Estado, que se deslocam para a capital para a competição. Este ano, os JERs registraram novo recorde com 10.383 inscritos.

Os vencedores da etapa final dos JERs conquistam vaga para as etapas nacionais: Jogos da Juventude (15 a 17 anos), que serão em setembro, na capital federal e os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) (12 a 14 anos) que serão em Minas Gerais em outubro.