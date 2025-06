Com Municipalismo, Japorã conclui reformas de escolas, de equipamentos e vai alcançar 100% de pavimentação

O município de Japorã, localizado no extremo sul do Estado, e com cerca de 8 mil habitantes, deverá alcançar 100% de pavimentação asfáltica, contemplando vias centrais, do Conjunto Habitacional Cidade Alta e no acesso à Escola Estadual Indígena Kuña Yruku – Marina Lopes. As obras fazem parte da segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo e foram acordadas entre o prefeito Malaquias, e sua equipe, vereadores de Japorã, secretários estaduais e o governador Eduardo Riedel.

Durante a reunião ocorrida hoje (24), na sede do Governo do Estado, Riedel apontou os projetos como importantes para a comunidade indígena sul-mato-grossense e para o desenvolvimento econômico de Japorã. “Temos orgulho das nossas comunidades indígenas porque que fazem parte da nossa história e valorizam a nossa cultura”.

O prefeito Malaquias destacou o apoio dos parlamentares e do Governo do Estado, que destinam recursos e contribuem para o crescimento da região e consolidação do núcleo industrial do município.

Na primeira fase do MS Ativo, foram concluídas a pista de caminhada na Aldeia Porto Lindo e no Distrito de Jacareí, as reformas das escolas estaduais Japorã e Kuna Yruku, a construção de 22 lotes urbanizados Cidade Alta e obras da rede de abastecimento de água.

Ainda estão sendo finalizadas obras de construção civil no bloco administrativo de serviços, do Centro Comercial, da capela mortuária, de arquibancadas no Estádio Aldeia Porto Lindo e do Centro Cultural, além da construção de 49 unidades habitacionais na Aldeia Porto Lindo.

A reunião contou ainda com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), do deputado federal Geraldo Resende, dos parlamentares estaduais Londres Machado, Roberto Hashioka, Mara Caseiro, Rinaldo Modesto, Paulo Corrêa, além dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende