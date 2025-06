Famílias elogiam evento e destacam segurança como ponto positivo no Parque Solon de Lucena

O São João Multicultural, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), contou, nesta segunda-feira (23), com a presença maciça do público no Parque Solon de Lucena e também shows do sanfoneiro Antônio Marques, Osmídio Neto, Nando Cordel e Joyce Tayná. O evento, que segue até esta terça-feira (24), a partir das 19h, não tem registro de violência, conforme a Polícia Militar e o Samu, e o público confirma que a segurança é um dos principais destaques desta edição.

“Nós temos uma felicidade muito grande de realizar um São João com essa característica na cidade de João Pessoa. É uma festa que integra estilos musicais, culturas e, principalmente, gerações. A característica do nosso São João Multicultural é exatamente essa”, pontuou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele também destacou o alcance do evento: “Nós conseguimos realizar atividades culturais em diversos territórios diferentes da cidade – Busto de Tamandaré, Centro Histórico, Parque Solon de Lucena, bairros. Conseguimos unir e integrar culturas diferentes como a literatura de cordel, repentistas, forrozeiros, culturas populares, quadrilhas juninas. Conseguimos colocar no mesmo palco, só na noite desta segunda-feira, três gerações de artistas, Antônio Marques, muito jovem, um garoto de 13 anos; a Joyce Tayná, Osmídio Neto e Nando Cordel. São gerações diferentes que se encontram em torno da musicalidade do forró”, destacou o diretor.

Tudo isso – conforme continuou – empolgando um público gigante que compareceu todas as noites à festa, com muita segurança e tranquilidade, como o prefeito Cícero Lucena sempre estimula e determina.

“Isso nos deixa muito gratificados e contentes por estarmos realizando um São João tão intenso, forte, com qualidade musical, artística e também com segurança. Eu só agradeço a toda a equipe envolvida, aos nossos apoiadores, ao Banco do Nordeste, ao Governo do Estado da Paraíba e demais secretarias do governo municipal”, acrescentou.

O deputado federal Mersinho Lucena foi festejar a véspera de São João no Parque Solon de Lucena e ressaltou o sucesso do evento. “É um São João que traz a cultura, as raízes e a tradição para vários bairros, para o Centro Histórico, para a Lagoa, para o Busto de Tamandaré com o Festival de Quadrilhas, com eventos como este no Parque Solon de Lucena com diversas atrações. Isso mostra o papel que a Funjope tem de levar a cultura e o potencial que nós temos para toda a cidade. Estão de parabéns todos que fazem o São João Multicultural de João Pessoa. Fico muito feliz de poder estar aqui prestigiando essa noite tão especial”, declarou.

O deputado federal Capitão Alberto, do Amazonas, também elogiou. “João Pessoa é, talvez, a cidade que mais cresce, principalmente no turismo, e tem uma festa maravilhosa, tem a cultura, misturada com o turismo, gerando emprego para as pessoas. Estou aqui maravilhado, com músicas maravilhosas, um povo lindo, animado. Está muito gostoso curtir o São João em João Pessoa”, destacou.

Público – O São João Multicultural de João Pessoa segue atraindo o público – moradores e turistas – que é só elogios à programação, à organização, à estrutura, mas, principalmente, à segurança.

A contadora Edileusa Garcia mora no Rio de Janeiro e está passeando em João Pessoa com a família. Ela contou que está adorando os shows, especialmente porque os artistas da terra estão se apresentando, mas destacou a segurança como ponto forte da festa. “É um evento maravilhoso, muito bom, de verdade. Além disso, a segurança é muito boa. Vemos policiais em toda parte e isso dá uma sensação de tranquilidade”, disse.

O estudante Gustavo Garcia, filho da contadora, também elogiou o evento. Estou achando ótimo. A programação é muito boa, com artistas excelentes. Ainda vou conhecer outras festas juninas, em outras cidades da Paraíba, mas estou gostando demais do São João de João Pessoa. E um ponto que chama a atenção realmente é a segurança. A gente fica muito tranquilo aqui”, pontuou.

Ana Paula dos Santos é balconista e disse que se sentiu muito tranquila na festa. “Que evento maravilhoso. Fazia mais de dez anos que eu não vinha. Agora estou de volta à minha terra e encontro esse São João que é tudo de bom. Bandas excelentes e muita segurança em todo lugar. Eu estou amando”, declarou.

Para a designer gráfica Ayanne Andrade Duarte o evento está aprovado. “É muito importante a gente ter esse São João, principalmente para as pessoas que não vão viajar. É sempre bom também ter um entretenimento que valoriza a cultura nordestina, mas o que eu estou observando aqui é o número de policiais em toda parte. Muito bom, muito seguro”, salientou.

Júlio César Mendes, que trabalha com logística, também ressaltou que a festa está perfeita em todos os aspectos, com destaque para a segurança. “É muito legal aproveitar o São João em um ambiente seguro, num local acessível, com ótimos shows. A Prefeitura de João Pessoa realmente planejou um excelente evento”, emendou.

Artistas – O jovem sanfoneiro Antônio Marques abriu a programação desta segunda-feira com muito forró. O artista, que ‘pilotou’ sua sanfona com maestria, afirmou estar feliz de integrar o São João Multicultural de João Pessoa.

“Estou muito feliz. É uma honra muito grande. Esse evento, para mim, representa o forró tradicional, além de ser uma grande oportunidade para que os artistas da terra se apresentem”, disse. No repertório, além do forró, ele levou vaquejada e até um pouquinho de rock.

O artista Osmídio Neto subiu ao palco logo em seguida e fez o público dançar com seu repertório composto por forró pé de serra, arrasta pé, quadrilha, vaquejada e forró das antigas. “É muita alegria estar aqui numa data tão especial como hoje. Para o sanfoneiro, dia 23 é uma data muito especial. Então, estar em casa é uma satisfação. Muito obrigado à Prefeitura pelo convite”, agradeceu.

A terceira atração da noite foi o cantor Nando Cordel, que cantou sucessos de sua carreira acompanhado pelo público que se transformou num grande coral, cantando junto com o artista. “Eu trouxe um repertório bem bacana, bem longo e, mesmo assim, eu deixo aberto um pouquinho para as pessoas pedirem. É um repertório que todo mundo conhece”, garantiu.

Sobre estar na capital paraibana, ele afirmou, entusiasmado: “João Pessoa é um projeto da minha vida. Eu sou cidadão paraibano e todas as vezes que venho para cá, o resultado é muito bom porque a receptividade é maravilhosa. Aqui eu estou em casa”, afirmou.

A última atração da noite foi a cantora Joyce Tayná. “Estou muito feliz e gostaria de agradecer à Funjope e a toda galera de João Pessoa, que é minha segunda casa. O público sempre canta no nosso show do início ao fim. Estou realmente muito feliz por ser tão bem recebida”, disse a cantora.

Programação – Nesta terça-feira (24), Dia de São João, e fechando a programação no palco principal da Lagoa, se apresentam Fabrício Rodrigues, Banda Magníficos, Ranniery Gomes e Banda Encantu’s.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Para o São João Multicultural de João Pessoa, a Funjope planejou um forte esquema de segurança. A cada noite, a Polícia Militar trabalha com um grupo de 120 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Eles atuam nas modalidades a pé, motorizado, montado com a cavalaria, Força Regional, Força Tática e BPTran.

“Estamos trabalhando para garantir a segurança de quem chega, de quem permanece e também no horário da dispersão. Por enquanto, graças a Deus, não temos tido ocorrências relevantes, só corriqueiras. Isso demonstra que o emprego do policiamento está sendo bem eficaz no sentido de evitar qualquer tipo de ocorrência que possa prejudicar a integridade física das pessoas que vêm participar do São João na Lagoa. Vamos manter esse policiamento para que todo mundo possa aproveitar ao máximo o São João da Capital e voltar com segurança para suas casas”, afirmou o tenente coronel Flávio Duarte, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar.

A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP).

O Samu-JP também não atendeu nenhum caso de violência. “Os atendimentos que temos tido com maior frequência são casos de crise de ansiedade, algumas remoções por pico hipertensivo, principalmente do pessoal que faz uso exacerbado do álcool. São ocorrências pontuais e nada mais grave, nenhum caso de arma branca ou arma de fogo. Está sendo um São João muito tranquilo”, relatou Wemerson Araújo, coordenador da equipe do Samu, nesta segunda-feira.

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil Metropolitana, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP e Corpo de Bombeiros. O evento também tem apoio do Banco do Nordeste.