Pedro Barros representou Santa Catarina em etapa do X-Games no Japão

Crédito da imagem utilizada na arte: Zhe Ji/Getty Images

No último dia 21 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Skate e, no mesmo fim de semana, o catarinense Pedro Barros representou o estado na etapa do X-Games que foi realizada em Osaka no Japão. O X-Games é o principal evento de esportes radicais no mundo e Pedro Barros soma um longo histórico conquistando seis medalhas de ouro em sua carreira em participações entre os anos de 2011 e 2025.

Além dos títulos foram outras três medalhas de prata e uma de bronze, esta última conquistada na sua participação na etapa de Ventura na Califórnia em 2024.

O evento reúne alguns dos principais atletas do mundo, competindo nas modalidades skate, BMX, e motocross estilo livre, além de etapas realizadas em esportes na neve.

Pedro Barros, catarinense de Florianópolis, se consolidou como um dos grandes nomes do skate mundial e pelos feitos em prol da modalidade que se tornou olímpica. O atleta capitaneou uma geração que hoje forma a seleção brasileira de skate, fazendo com que a modalidade passasse por uma grande transformação nos últimos anos e ganhando cada vez mais praticantes.

Nos eventos da Fesporte, o skate marca presença nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina contribuindo com a formação de novos talentos no estado.

Se inicia neste ano, o próximo ciclo olímpico que levará as olimpíadas de Los Angeles em 2028 e Pedro Barros irá buscar a vaga para participar de sua terceira edição de Jogos Olímpicos.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994