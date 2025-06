BOLETIM – Com reconhecimento facial para reforçar a segurança, Festa do Pinhão termina sem registro de furtos

A 35ª edição da Festa Nacional do Pinhão, realizada em Lages, encerrou neste domingo, 22, com um balanço positivo na área da segurança.

Durante os 17 dias de evento, o sistema de reconhecimento facial implantado pelo Governo de Santa Catarina contribuiu para a prisão de quatro pessoas com pendências na Justiça.

Além disso, o evento terminou sem nenhum registro de furto dentro da estrutura oficial da festa.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, avalia o trabalho integrado das forças de segurança durante a Festa do Pinhão:

Durante a operação na Festa do Pinhão, as câmeras captavam imagens em tempo real e, ao identificar o rosto de pessoas com alguma restrição judicial, o sistema emitia um alerta para a central de monitoramento que acionava a guarnição mais próxima para fazer a abordagem.

O sistema de reconhecimento facial faz parte de uma série de estudos de viabilidade técnica que estão sendo realizados pela Secretaria de Segurança Pública antes da implantação definitiva do modelo.

A proposta é utilizar a tecnologia, inicialmente, em 60 cidades catarinenses com mais de 26,5 mil habitantes, por meio de licitação que prevê a aquisição de mil câmeras inteligentes.

Repórter: Marcos Lampert