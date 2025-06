Com MS Ativo, Jateí investe em infraestrutura com moradias, polo industrial e refeitórios em escolas

Para melhoria da infraestrutura no município de Jateí, três projetos em cinco locais distintos serão executados por meio do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo do Estado. As ações serão voltadas a atender dois loteamentos – um na sede do município e outro no distrito de Nova Esperança – com infraestrutura (drenagem, pavimentação) que também será realizada no Polo Industrial, além da construção de refeitórios em duas escolas estaduais.

“Definimos os projetos que serão executados, dentro do que foi solicitado pelo município, com base nas prioridades. E moradia é uma delas, por isso dois loteamentos vão receber a infraestrutura necessária para a construção de casas. E também vamos atender nossas crianças, com os refeitórios, dando conformo para os estudantes. Além de outras ações que foram propostas”, explicou o governador Eduardo Riedel.

Para a prefeita de Jateí, Cileide Cabral, os projetos contemplados como parte do programa MS Ativo, são prioritários de importantes para o município. “Nós pontuamos a infraestrutura do Polo Industrial, que é importante para os pequenos empresários que não têm aonde se instalar. A obra é muito importante para o povo de Jateí juntamente com os dois loteamentos, a construção dos refeitórios nas escolas do distrito de Nova Esperança e na sede do município”, disse a prefeita.

Com foco na gestão pública orientada para resultados, o MS Ativo representa um novo modelo de parceria entre o governo estadual e os municípios, atuando de maneira direcionada conforme as demandas locais. “Acredito que a gente dê, no curto prazo, um retorno em termos de prioridade para o município”, finalizou Riedel.

Além das lideranças municipais, a reunião de trabalho também contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), deputados estaduais e federal.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende