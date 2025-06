Prefeitura de Boa Vista empossa novos professores e reforça compromisso com educação de qualidade

Foto: Divulgação PMBV



A Prefeitura de Boa Vista mantém o compromisso em reforçar o quadro de servidores da educação, fortalecendo Rede Municipal de Ensino de forma significativa. Houve a convocação de 123 professores pedagogos, aprovados no concurso de 2022. Nesta terça-feira, 24, 36 deles tomaram posse em uma cerimônia especial, ocorrida no auditório da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP).

Os novos profissionais atuarão, inicialmente, nas escolas urbanas da capital, podendo também trabalhar em unidades do campo e indígenas, conforme necessidade. Para o vice-prefeito de Boa Vista, Marcelo Zeitoune, a convocação demonstra o compromisso da atual gestão com a valorização da educação, ampliando o quadro de professores efetivos nas unidades escolares da rede.

“Educar é uma missão nobre. Por isso, convocamos quase o dobro do número de vagas previstas. A educação foi a área que mais recebeu investimentos em pessoas, materiais e tecnologia. Queremos garantir uma formação completa, com professores capacitados e motivados a transformar vidas”, destacou.

O secretário de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira, também acompanhou a posse e ressaltou o empenho da gestão em garantir a continuidade dos investimentos. “Já estamos encerrando esse ciclo do concurso de 2022, homologado em 2023, e planejando os próximos passos. Esses professores vão atuar em cerca de 100 escolas, atendendo todas as demandas da rede de Ensino Fundamental”, disse.

De acordo com a Prefeitura, os convocados que ainda não apresentaram os documentos exigidos e/ou não cumpriram demais critérios para assumir o cargo, têm até a próxima quarta-feira, 2 de julho, para fazer o procedimento. Esta foi a última chamada do concurso de 2022, que superou as expectativas da época ao convocar, ao todo, 1.339 profissionais – quase o dobro das 771 vagas originalmente ofertadas.

Sonhos realizados

Para Márcio Carvalho, trata-se de um dia muito especial. “Foi uma batalha longa desde 2022. A concorrência era grande, mas com apoio da minha família e foco nos estudos, consegui passar. Hoje realizo um sonho e me sinto honrado em poder contribuir com a educação das crianças de Boa Vista”, contou.

Scarlet Pereira também deu detalhes da sua trajetória até chegar a tão esperada posse. “Esperei dois anos por essa convocação. Estudei com apostilas doadas e videoaulas, sem cursinho. Agora, finalmente, vou poder atuar como professora de pedagogia pela primeira vez. Estou feliz e emocionada. É uma virada na minha vida profissional e pessoal”, compartilhou.

Antes de iniciarem suas atividades em sala de aula, os novos professores passarão por uma semana de capacitação, promovida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), visando garantir um bom acolhimento e alinhamento pedagógico.

Compromisso da Prefeitura

Por fim, a atual gestão já convocou 5.074 aprovados em concursos públicos municipais, sendo 3.713 somente para a área da educação. Como resultado, desse total, 2.342 profissionais já foram empossados, reforçando escolas urbanas, do campo e indígenas com professores, cuidadores, merendeiras, vigias e outros cargos essenciais à rotina escolar. Atualmente, a rede conta com 3.495 professores pedagogos efetivos e 247 temporários.

Fonte: Da Redação