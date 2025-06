São José recebe 4ª edição do Fórum da Gastronomia Artesanal

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos recebe, a partir desta sexta-feira (27), a 4ª edição do Fórum da Gastronomia Artesanal, evento que se firmou como a principal feira dedicada aos sabores e produtos artesanais da RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira).

Gratuito e aberto ao público, o fórum segue até domingo, 29 de junho, sempre das 11h às 19h, oferecendo uma programação variada que reúne experiências gastronômicas, aulas-show, feira de produtos, concurso culinário e atrações para toda a família.

Nesta edição, o evento contará com cerca de 50 expositores de queijos, charcutarias, geleias, pães, azeites, mel e bebidas artesanais — todos produzidos por empreendedores da região. A expectativa é atrair um público de cerca de 10 mil pessoas ao longo dos três dias.

Entre os destaques da programação está o concurso “Mesa de Ouro”, que acontece no sábado (28) e reunirá 10 chefs na criação de tábuas artesanais de frios. Um dos jurados convidados é o renomado chef Olivier Anquier, que também vai participar de atividades especiais com o público.

Produtos artesanais

O fórum também contará com aulas-show ministradas por 15 chefs convidados, que vão demonstrar receitas e técnicas utilizando ingredientes dos próprios expositores, reforçando o vínculo entre produtor e criador gastronômico. O público também poderá degustar pratos prontos em um circuito de alimentação que incluirá pizzas, hambúrgueres, paellas e cervejas artesanais.

Segundo a organização, o fórum é uma celebração da produção artesanal regional e tem conquistado visitantes de todas as idades pelo paladar, aroma e afeto envolvidos em cada produto exposto. “É um evento para toda a família, com experiências sensoriais que agradam desde as crianças até os idosos”, afirmou Giane Santos, coordenadora do Agropolo Vale e responsável pela organização do evento.

O Fórum da Gastronomia Artesanal é uma realização da Associação Paulista de Queijos Artesanais, em parceria com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, com apoio institucional de diversas entidades do setor.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico