Processo Seletivo 2025/2: divulgada alteração no cronograma de bancas de heteroidentificação – IFSP

Resultado preliminar das bancas de heteroidentificação será publicado em 1º de julho

A Comissão Central do Processo Seletivo do IFSP divulgou, por meio da Errata n.º 09, a alteração no cronograma referente ao Edital nº 86/2025, que trata da seleção para cursos técnicos com ingresso no segundo semestre de 2025.

De acordo com a atualização, o resultado preliminar das bancas de heteroidentificação, antes previsto para 27 de junho, será publicado no dia 1º de julho de 2025, após às 20h. Com isso, o período para interposição de recursos também foi alterado: os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 1º e 2 de julho de 2025.

Mais informações e atualizações estão disponíveis em processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-02.