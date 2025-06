Servidores municipais recebem aumento de 5% a partir de julho

Posted on

A segunda noite do São João Multicultural de João Pessoa, neste sábado (21), teve shows do cantor Jorge de Altinho, da cantora Mara Pavanelly, das bandas Bonde do Brasil e Rainhas da Farra. Repetindo o sucesso da abertura, o evento, realizado no Parque Solon de Lucena, pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), atraiu um […]