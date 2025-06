Atleta de comunidade de Roraima marca presença nos Jogos Escolares de Santa Catarina

Posted on

Com projetos na área de infraestrutura urbana, Chapadão do Sul vai receber obras de recapeamento de diversas vias e também drenagem como parte do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo do Estado. “Chapadão do Sul tem as vias urbanas todas asfaltadas e com investimentos recentes no saneamento básico vai alcançar em breve, 98% da população. […]