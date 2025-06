Atletas e técnicos do São José Basketball ficam entre os melhores do ano

Nei José Sant’Anna





Esporte e Qualidade de Vida

Sete representantes das equipes masculina e feminina do São José Basquete foram homenageados na festa “Melhores do Ano de 2024”, promovida pela Federação Paulista de Basquete. O evento foi realizado na noite desta sexta-feira (27) no salão nobre do Corinthians, em São Paulo.

Os atletas Douglas dos Santos Silva, Gabriel Caldeira Oliveira, Ana Beatriz de Oliveira Vitoriano e Julia Vitória Preis da Silva, além dos técnicos Regis Roberto Marelli, Pedro Henrique de Oliveira Morais e Jessica Carla Dias, fizeram parte da lista dos principais destaques da temporada e receberam um troféu personalizado pela performance individual nos campeonatos promovidos pela federação.

O técnico Regis Marrelli ao lado dos dirigentes da Federação Paulista

Jéssica Dias ao lado da coordenadora do basquete feminino joseense, Ana Diniz

Além dos destaques do basquete 5×5 desde as categorias de base até o nível profissional, a entidade também premiou os principais atletas e técnicos do basquete 3×3.

Jéssica Carla Dias foi destaque como técnica da equipe sub-13 feminina, enquanto Julia Vitória Preis da Silva, da categoria sub-15, e Ana Beatriz de Oliveira Vitoriano, do sub-18, receberam a premiação como atletas jovens.

O time sub-13 foi campeão da Copa Centenário e terminou em quarto lugar no Paulista. Julia, com a equipe sub-15, foi campeã da Copa Centenário, campeã paulista e campeã brasileira. Já Ana Beatriz, integrando o time sub-18, foi vice-campeã paulista e campeã dos Jogos Abertos da Juventude.

Ana Beatriz, destaque da categoria sub-18 do São José Basquete

Julia Preis recebeu troféu por sua atuação na categoria sub-13

No masculino, Gabriel Caldeira Oliveira foi escolhido entre os melhores do sub-20, categoria na qual Pedro Henrique de Oliveira Morais também foi homenageado como melhor treinador.

O São José Basketball foi o grande campeão paulista de basquete Sub‑20 em 2024. A equipe conquistou o título inédito ao derrotar o Paulistano por 91 a 83 na segunda partida da final da série melhor de três, disputada no dia 1º de dezembro, no ginásio do adversário, consolidando a vitória no placar agregado por 2 a 0. Na partida decisiva, o armador Gabriel Caldeira foi o destaque com 25 pontos, 6 assistências e 5 rebotes.

O armador Gabriel Caldeira e o técnico Pedro Henrique foram campeões paulistas

Já na Divisão Especial Masculina, o pivô Douglas dos Santos Silva e o técnico Regis Marelli foram os representantes joseenses entre os melhores do estadual. São José conquistou o vice-campeonato paulista em 2024, perdendo a decisão para o Sesi-Franca.



MAIS NOTÍCIAS



Esporte e Qualidade de Vida