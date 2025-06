Campus Cidade Tiradentes: comunidade lota 1ª audiência pública de instalação – IFSP

Segunda audiência está marcada para 17 de julho; interessados podem participar da escolha dos cursos respondendo o questionário diretivo

A presença em peso da comunidade marcou a 1ª audiência pública de implantação do Campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), realizada na noite dessa quinta-feira (26), no auditório do CEU Inácio Monteiro. Também estiveram presentes autoridades e representantes da sociedade civil organizada interessados em ampliar o diálogo sobre a escolha dos eixos tecnológicos e dos cursos a serem ofertados pela nova unidade do IFSP na capital paulista.

O evento começou com o espetáculo Multidões, apresentado pela escola de dança da Cidade Tiradentes, Nery Company. Na sequência, autoridades presentes saudaram os participantes, e o Diretor-Geral do campus, Christian Gilioti, apresentou um pouco da história do Instituto e dos processos para a implantação da nova unidade.

Segundo Christian, o trabalho de mobilização do território já vem sendo desenvolvido há quase dois anos, e o Instituto Federal chega à Cidade Tiradentes com a missão de fazer a diferença: “A gente chega para somar, para desenvolver o território”, diz.

Presente no evento, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica da Setec/MEC, Marcelo Bregagnoli, lembrou que a definição dos eixos tecnológicos é essencial para a relação com os arranjos produtivos locais e com os arranjos sociais. “O novo campus vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Nós trabalhamos em prol das comunidades que mais necessitam, possibilitando melhoria na qualidade de vida por meio da geração de emprego e renda oportunizados pela educação profissional.”

As obras de construção do campus estão acontecendo desde março de 2025, em terreno doado pela Prefeitura de São Paulo. Os recursos para a obra são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal.

Representando o reitor do IFSP, Silmário dos Santos, a pró-reitora de Ensino, Juliana Pimenta, ressaltou que é fantástico acompanhar a retomada da expansão dos institutos federais. “Os institutos foram pensados para as pessoas e para transformar a vida delas por onde passam”, diz.

Participação social

Durante a audiência, a comunidade pôde se inscrever para fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da implantação do novo campus. A integrante do Movimento Popular Educação e Cultura Cidade Tiradentes Luciana Silva aproveitou a oportunidade para convocar a comunidade: “vamos para becos, vielas, ocupações para convocar os jovens a se apropriarem e participarem das discussões.”

O estudante Emanuel ocupou o microfone para contar um pouco da sua experiência em um instituto federal localizado em outro estado. Ele considera a chegada do campus uma “oportunidade incrível” para os jovens da região, que não precisarão se deslocar para estudar numa escola de qualidade. Emanuel finalizou sua fala convocando os jovens a participarem, darem sua opinião. “Isso vai trazer muita coisa boa, conhecimento para a população, venha participar.”

Para os interessados em participar das decisões, está disponível, até 12 de julho, um questionário diretivo para coletar dados da comunidade e dos setores produtivos locais envolvidos com a Cidade Tiradentes acerca da escolha dos cursos a serem oferecidos pelo IFSP na região. No questionário, está disponível o catálogo nacional dos cursos técnicos.

Novas audiências

A segunda audiência pública para a instalação do Campus Cidade Tiradentes acontece no dia 17 de julho. Haverá ainda uma terceira audiência em data a ser confirmada. Cada uma das audiências está prevista para acontecer em um local diferente, de forma que facilite a participação da comunidade local.

Assista abaixo à primeira audiência na íntegra: