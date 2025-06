Chapadão do Sul recebe investimentos em recapeamento e drenagem – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com projetos na área de infraestrutura urbana, Chapadão do Sul vai receber obras de recapeamento de diversas vias e também drenagem como parte do programa MS Ativo Municipalismo, do Governo do Estado.

“Chapadão do Sul tem as vias urbanas todas asfaltadas e com investimentos recentes no saneamento básico vai alcançar em breve, 98% da população. A cidade tem estrutura e os projetos fazem parte de uma ação de transformação que está acontecendo no município”, afirmou o governador Eduardo Riedel, durante reunião com lideranças de Chapadão do Sul – e do Estado –, realizada na tarde desta sexta-feira (27).

Para melhorar a qualidade de vida da população, foram apresentados projetos para recapeamento nos bairros Planalto, Esperança, Sibipiruna, Espatódea e Esplanada, além da região central. A macrodrenagem vai beneficiar a cidade e na área da obra, futuramente, será construído um parque linear.

“Eu acho que esse modelo de gestão, do Governo do Estado atendendo as demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, de muita importância. Porque muitos projetos são valores altos, o município não consegue fazer com recurso próprio e nem com emendas parlamentares. Saímos com nossos projetos contemplados levando melhorias para Chapadão do Sul”, explicou o prefeito Walter Schlatter.

O município já recebeu R$ 87,3 milhões em investimentos do Governo do Estado desde janeiro de 2023, entre obras concluídas, em execução e novos projetos que devem ser executados nas áreas de infraestrutura urbana, saneamento, educação e habitação.

O MS Ativo Municipalismo é um programa voltado ao fortalecimento da colaboração entre o Governo de Mato Grosso do Sul e os municípios do Estado, lançado em 2024, e foi marcado por um intenso esforço conjunto, com a adesão dos 79 municípios.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende