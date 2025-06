Prefeitura divulga programação gratuita das Bibliotecas Municipais de Sorocaba em julho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoverá, neste mês de julho, uma série de atividades gratuitas na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista, e na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, que fica no Centro, voltada a pessoas de todas as idades.

O objetivo da programação é aproximar a população do rico acervo das Bibliotecas Municipais de Sorocaba, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas. As famílias poderão participar gratuitamente de oficinas, roda de conversa, sessão de cinema, apresentações musicais, entre outras.

Uma das opções é a oficina de “Crie a Sua História!”, em comemoração ao Dia Nacional do Escritor (25 de julho). A atividade será realizada na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, na sexta-feira (11), e na Biblioteca Infantil Municipal, no dia 23 de julho, sempre às 14h30, voltada a crianças a partir de 7 anos. O encontro proporcionará a criação guiada de elementos que estão presentes em obras literárias como Harry Potter, Instrumentos Mortais, Percy Jackson, O Senhor dos Anéis, Corte de Espinhos e Rosas, e Quarta Asa, estimulando a criatividade e imaginação.

A atividade requer inscrições prévias, portanto, os interessados devem informar nome, idade, nome da atividade e data pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br.

Já no dia 18 de julho, os munícipes poderão conferir a apresentação musical “Encontro de Almas”, do projeto “A Pele de Neto”, de autoria do artista Neto Rocha, que já passou por diversas bibliotecas públicas do interior paulista. Neto proporcionará aos presentes uma imersão às canções de sua autoria como “Amor” e “Fantasias de Verão”, lançadas como singles entre 2023 e 2024, além de sucessos que já estiveram presentes em festivais como “Amor é Cuidado”. O cantor também interpretará canções de Milton Nascimento, Lô Borges, Nana Caymmi e fará a leitura de poesias de Adélia Prado, Guimarães Rosa, Leminskie, entre outros poetas.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955. Já a Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone: (15) 3231-5723.

Confira, abaixo, a programação do mês de julho:

2 de julho (quarta-feira)

Oficina de Marca-páginas em aquarela

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

4 de julho (sexta-feira)

Oficina de Marca-páginas em aquarela

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a crianças a partir de 8 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

11 de julho (sexta-feira)

Oficina “Crie a Sua História!”

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a crianças a partir de 7 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

12 de julho (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

16 de julho (quarta-feira)

Oficina “Meu Corpo Conta Histórias”

Horário: 10h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a crianças a partir de 7 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

18 de julho (sexta-feira)

Apresentação musical “Encontro de Almas”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

23 de julho (quarta-feira)

Oficina “Crie a Sua História!”

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta a crianças a partir de 7 anos

Inscrições podem ser feitas pelo e-mail: eventos.bms@sorocaba.sp.gov.br, informando nome e idade do participante, nome da atividade e data

24 de julho (quinta-feira)

Roda de conversa: “Do suspense ao terror, por que lemos e por que escrevemos?”

Horário: 14h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta a adolescentes partir de 14 anos

25 de julho (sexta-feira)

Troca de Livros

Horário: 13h às 16h

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

25 de julho (sexta-feira)

Sessão de Cinema – “Ratatouille” (2007)

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” (Rua Ministro Coqueijo Costa, 180 – Alto da Boa Vista)

Atividade aberta ao público em geral

26 de julho (sábado)

Apresentação do grupo musical “Amigos da BIM”

Horário: 10h às 12h

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade aberta ao público em geral

30 de julho (quarta-feira)

Tarde de Pintura

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” (Rua da Penha, 673 – Centro)

Atividade voltada a crianças a partir de 6 anos