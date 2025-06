Como medida preventiva, Proteção e Defesa Civil fecha comportas das barragens de Taió e Ituporanga

Medida busca reduzir o risco de inundações em municípios como Rio do Sul, onde o nível do rio ultrapassou a cota de alerta nesta quinta-feira, 26. Fotos: Barragem de Taió – Léo Munhoz/Secom GOVSC

Na tarde desta sexta-feira, 27, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina (SPSC), por meio da Equipe de Monitoramento Hidrológico, autorizou o fechamento total das comportas das barragens Oeste, em Taió, e Sul, em Ituporanga. A medida segue os critérios técnicos definidos no Manual de Operação e tem como objetivo reduzir o nível dos rios frente à previsão de chuvas volumosas neste fim de semana.

A medida preventiva foi adotada diante da previsão de um novo episódio de chuvas que começa na madrugada deste sábado, 28, e se estende no decorrer da manhã. No domingo são esperadas mais chuvas, mas com menor intensidade. A expectativa é de acumulados em torno de 30 a 40mm.

Em Rio do Sul, por exemplo, o Rio Itajaí-Açu atingiu a marca de 5,85 metros durante a madrugada e, mesmo com leve recuo, continua acima da cota de alerta, registrando 5,63 metros nesta tarde. Com o fechamento das comportas, a SPSC pretende aumentar a capacidade das calhas dos rios para receber as novas precipitações e, assim, reduzir o risco de inundações.

De acordo com o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, a operação está dentro do planejamento da pasta. “Seguindo os protocolos da Secretaria, autorizamos o fechamento das barragens de Taió e Ituporanga. A barragem Norte, em José Boiteux, está com uma comporta fechada e, até o momento, não há necessidade do fechamento da segunda. No entanto, continuaremos acompanhando e monitorando a situação. O fechamento das barragens faz parte do nosso protocolo para que possamos proteger e minimizar os impactos dessas chuvas, especialmente no Alto Vale e no Médio Vale do Itajaí”, explica Hildebrandt.

O gerente de Monitoramento e Alerta da secretaria, Frederico Rudorff, reforçou a importância da medida neste momento de atenção. “Estamos trabalhando de forma técnica e preventiva. Com o fechamento das comportas, conseguimos aliviar a pressão sobre os rios e trazer mais segurança para a população. O cenário ainda exige atenção, mas essa operação é fundamental para garantir uma resposta adequada diante da previsão de mais chuvas”, pontuou o gerente.

A população deve seguir atenta aos avisos meteorológicos e boletins oficiais. A Proteção e Defesa Civil reforça que segue monitorando a situação em tempo real e que novas ações poderão ser adotadas, conforme a evolução do cenário.