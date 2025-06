Jovem morre após colidir motocicleta contra caminhonete em avenida do Monte Cristo; motorista fugiu do local

um jovem, de 25 anos, morreu após a motocicleta que ele pilotava bater contra uma caminhonete. O caso aconteceu na noite desse sábado, 28, em uma avenida no bairro Monte Cristo, em Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), uma testemunha disse que o jovem ia pela Av. sentido BR-174. Ao mesmo tempo, uma picape, que vinha no sentido contrário (da BR-174 em direção ao bairro), fez um retorno na via. Neste momento, o motociclista bateu na parte traseira do carro.

A vítima caiu no chão e uma outra testemunha pediu para que o condutor da caminhonete ligasse para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, ele negou ajuda e fugiu do local.

Quando a Polícia chegou, o Samu já estava no local. A equipe disse que a vitima teve uma parada cardiorrespiratória, fizeram a compressão cardíaca, contudo, o jovem não resistiu e morreu.

Do mesmo modo, os agentes disseram que os pais e a esposa da vítima estiveram no local e explicaram que a vítima estava indo para o trabalho quando ocorreu o acidente.

O corpo foi removido pelo IML para exame de necropsia e a Polícia Civil vai acompanhar o caso.

Fonte: Da Redação