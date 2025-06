Projeto ‘Férias no Parque’ acontece na Lagoa e atrai famílias de diversos bairros da Capital 

Famílias de diversos bairros da Capital participaram, neste sábado (28), de mais uma edição do projeto ‘Férias no Parque’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). A iniciativa, que irá acontecer todos os sábados e domingos até o final do mês de julho, transforma a área do Parque Solon de Lucena em um grande palco de lazer ao ar livre, garantindo diversão, gastronomia e artesanato para o público de todas as idades.

A programação segue neste domingo (29), das 16h às 20h. “É com muita alegria que iniciamos mais uma edição do Férias no Parque, um projeto que já faz parte do calendário da cidade e que traz lazer gratuito, cultura e diversão para toda a família durante esse período de férias escolares. Além dos brinquedos fixos que já temos na Lagoa, também temos um parque de diversão completo, com várias opções para todas as idades. Temos também presente a Feira Móvel do Produtor, trazendo a parte criativa, o artesanato e um espaço onde as crianças podem pintar peças em gesso”, disse a coordenadora do ‘Férias no Parque’, Thayara Ferreira.

O projeto, lançado em 2022, é realizado nos meses de janeiro e julho, período de férias escolares, e busca proporcionar opções de lazer às famílias. O programador Paulo Linhares, morador do Jardim Luna, foi prestigiar o projeto com a esposa e a filha. “É uma boa iniciativa para juntar a família em atividades sadias”, frisou.

O funcionário público federal, Eliezer Duarte, morador dos Bancários, também se programou para neste sábado passear com a neta na Lagoa e aprovou a programação. “Todos os anos eu trago a Cléo para o parque e me divirto junto com ela. Isto porque também revivo minha infância por aqui”, afirmou.

Feira Móvel – Nesta edição, a ‘Feira Móvel do Produtor’ também está presente no projeto Férias no Parque, com moda sustentável, gastronomia e o melhor do artesanato paraibano, aliando qualidade e preços acessíveis. Dessa forma, além de brincar com os filhos, os pais também podem aproveitar os variados produtos que são expostos para a venda.

Renato Marques, morador dos Bancários, é um dos comerciantes que há um ano participa da feira e diz que esta é uma iniciativa que tem ajudado na renda. “Nós somos da Pão com Prosa, trabalhamos com panificação geral, tanto doce quanto salgado. A Feira Móvel vem movimentando a economia local e criando mais oportunidade para quem vive dessa renda”, acrescentou.

A comerciante de sabonetes artesanais, Cristiane Quirino, moradora do Cristo, considera a feira muito importante para aquecer as vendas. “Principalmente para quem tem comércio virtual, como é o meu caso. Aqui a gente ganha mais visibilidade junto ao público”, frisou.

Dona Marineide, mais conhecida como Neide do artesanato, moradora de Mangabeira, participa do evento pela primeira vez e demonstra boas expectativas. “O público tem sido receptivo aos nossos produtos”, frisou.

Maria da Silva do Nascimento, do ramo de artesanato, também está bastante otimista com o evento. “Só tenho que agradecer ao prefeito Cícero Lucena em criar programações que promovem nosso trabalho. Expor aqui na Lagoa é uma excelente vitrine”, ressaltou.