Conexão Juventude anima a Arena com lazer e solidariedade

A 6ª edição do Conexão Juventude reuniu uma multidão na Farma Conde Arena, na região oeste de São José dos Campos, neste domingo (29). Ao longo da tarde, o público aproveitou uma programação repleta de atividades culturais, esportivas e de lazer, com acesso gratuito a diversos serviços e atendimentos.

No palco principal, quem comandou a animação foi a cantora Allycia Rodriguez, com o melhor do sertanejo. O Aulão de Dança movimentou o público, ao som do DJ Romarinho, que garantiu o ritmo ao longo de toda a programação.

As tendas temáticas ofereceram experiências variadas: Games com simuladores e realidade virtual e a Tenda da Beleza, que ofereceu cortes de cabelo, maquiagem e design de sobrancelhas. Também houve espaço para as batalhas de MCs, breakdance e oficinas de hip hop, judô, boxe e taekwondo, além de atividades esportivas como futebol, basquete e skate.

A criançada se divertiu na Rua de Lazer, com brinquedos infláveis e de tabuleiros, pipoca e algodão-doce.

Fabrícia Alves, técnica em nutrição, participou com o filho Miguel, de 12 anos, e aproveitou o evento. “É a segunda vez que vamos em um Conexão Juventude e, dessa vez, gostei muito pelo fato de ser perto da minha casa. As crianças estão se divertindo bastante. Miguel foi na cama elástica, no 360 e na caricatura”, disse.

Além das atrações, o evento prestou importantes serviços à população. A Secretaria de Saúde marcou presença com orientações sobre prevenção às ISTs/Aids e arboviroses, especialmente dengue, zika e chikungunya.

Houve também atendimentos do Cadastro Único, PAT e CIEE oferecendo orientação profissional, oportunidades de emprego e estágio. E o CMAF (Centro de Medicina e Atividade Física) realizou avaliações físicas gratuitas no local.

Carreta Solidária

A novidade desta edição foi a Carreta Solidária, iniciativa do Fundo Social de Solidariedade. Anteriormente, a Loja Solidária era montada no local do evento, mas agora a carreta itinerante leva a solidariedade sobre rodas, oferecendo roupas, calçados, brinquedos e cobertores neste inverno.

Hosana Aparecida, monitora de van, que levou toda a família ao evento, aprovou a novidade. “Vim buscar roupa pra mim e cobertor. Já achei pras crianças também, o pequenininho achou o caminhão que queria e ficou super feliz. Eu já fui em outras Lojas Solidárias, mas a carreta tá maravilhosa, tem até ar-condicionado”, afirmou.

Com estrutura climatizada e acessível, a carreta promove dignidade e acolhimento para quem mais precisa, com atendimento respeitoso e organizado, proporcionando uma experiência ainda mais humanizada para as famílias atendidas.



