Escola indígena na Aldeia Lagoinha tem melhoria da estrutura física para atender alunos e valorizar cultura

Evento celebra a entrega de obras fundamentais para o bem-estar dos estudantes e fortalecimento da comunidade escolar na Terra Indígena Taunay/Ipegue, em Aquidauana

Para melhorar a estrutura física e a rotina dos alunos da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel – Hoyenoo, localizada na Aldeia Lagoinha, pertencente à Terra Indígena Taunay/Ipegue, no município de Aquidauana, o Governo do Estado inaugurou o ginásio poliesportivo Lourenço Moreira (Têu), uma quadra coberta com arquibancada, um refeitório, sala dos professores e banheiros adaptados na unidade.

As novas construções foram projetadas em conformidade com normas de acessibilidade, vigilância sanitária e segurança contra incêndios e descargas atmosféricas. O investimento total nas obras foi de R$ 1.575.393,98, refletindo o compromisso do Governo do Estado e da Secretaria de Educação com a ampliação e valorização da educação nas comunidades indígenas.

“Investir em infraestrutura escolar nas comunidades indígenas é reconhecer o direito à educação de qualidade com identidade, respeito e dignidade. A EE Hoyenoo é um exemplo de como a escola pode ser um centro de saberes, cultura e transformação social. Estamos felizes por entregar esses espaços que vão apoiar ainda mais o protagonismo dos estudantes e fortalecer os vínculos da escola com a comunidade”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Fundada em 19 de abril de 2009, data que homenageia os Povos Indígenas, a escola atende hoje 192 estudantes – sendo 153 do Ensino Médio Integral, com cursos técnicos em Agroecologia, Agropecuária e Normal Médio, e 39 no curso Normal Médio Indígena noturno, voltado à formação de professores para os anos iniciais.

Além da formação acadêmica, a escola desenvolve projetos de futsal e voleibol em parceria com a Fundesporte, além de atividades culturais como banda de fanfarra, corpo coreográfico e coral, com apoio do Núcleo de Arte e Cultura da SED.

“Essa quadra é um verdadeiro presente para nossos estudantes. Antes, os alunos precisavam usar a quadra de outra escola, muitas vezes não participavam das atividades ou tinham que esperar. Agora temos nosso próprio espaço, feito com carinho para nossa escola e comunidade. Só temos a agradecer por esse presentão que estamos recebendo”, destacou o diretor da escola, Luiz César de Souza Cardoso.

A entrega das novas instalações – realizada na quinta-feira (26) – marca não apenas uma melhoria física, mas também um avanço no compromisso com uma educação inclusiva, valorizadora da cultura indígena e promotora de equidade social.

“Essas construções representam mais do que obras, são símbolos de respeito com o nosso povo. A escola é o futuro dos nossos jovens, e ver esse investimento sendo feito aqui na Lagoinha nos dá esperança. Agradecemos por essa conquista que vai beneficiar toda a comunidade”, disse o cacique da Aldeia Lagoinha, Leveson Vicente.

Jackeline Oliveira, SED

Fotos: Jackeline Oliveira e Daniel Carvalho, SED