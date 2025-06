Prefeitura inicia operação para limpeza de fios em postes e combate à poluição visual nas ruas de João Pessoa

Na manhã desta segunda-feira (30), o prefeito Cícero Lucena deu início a uma operação que visa reorganizar a fiação nos postes em toda a cidade de João Pessoa. O ponto de partida foi a Avenida General Osório, no Centro. A ação tem como principal objetivo combater a crescente poluição visual provocada por cabos irregulares, abandonados ou em desuso, garantindo mais segurança para a população e um aspecto urbano mais limpo e organizado.

A iniciativa, realizada de forma integrada entre a Prefeitura de João Pessoa, a Câmara Municipal, a concessionária Energisa, empresas de telecomunicações e os órgãos de segurança, como a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar, é fruto de um planejamento de mais de 30 dias. Segundo o prefeito, todas as empresas prestadoras de serviço de telecomunicação foram previamente notificadas e agora estão sujeitas a fiscalização e remoção dos fios que estejam fora dos padrões estabelecidos.

“Não podemos permitir essa bagunça que estava se tornando a fiação na cidade. Há uma norma a ser cumprida e estamos aqui para garantir que isso aconteça. A Energisa vai coordenar o processo e garantir a segurança da população”, afirmou Cícero Lucena.

Ainda segundo o prefeito, cabos instalados fora do padrão serão imediatamente retirados. “Todos já foram notificados. Se insistirem em fazer de forma irregular, vamos remover”, destacou Cícero.

Centro Histórico segue como prioridade – Durante o lançamento da operação, Cícero aproveitou para reforçar o compromisso com a requalificação do Centro Histórico de João Pessoa. Ele citou obras em andamento, como a sede da Guarda Civil Metropolitana, a instalação de iluminação em LED, a padronização das calçadas e a recuperação do asfalto. O prefeito também mencionou os projetos de habitação nas comunidades Nações Unidas e Paz, além da reocupação da área do antigo prédio da Proserv.

“Estamos avançando com o polo tecnológico, o Conventinho, o Paço Municipal e o Gabinete de Despachos do Governador. Cada ação é pensada para valorizar essa região tão importante da cidade”, completou.

De acordo com Rubens Falcão, secretário de Infraestrutura (Seinfra), a operação vai além da estética urbana: trata-se também de uma medida de segurança. “A quantidade de fios fora de norma é um risco real. Estamos atuando com vários órgãos para corrigir isso de maneira definitiva”, disse.

Thiago Lucena, secretário de Preservação e Revitalização do Centro Histórico, destacou a importância da iniciativa, que será estendida para toda a cidade: “Vamos começar pelo Centro, mas essa limpeza será feita de forma gradual em todos os bairros. É um movimento importante de união entre instituições para melhorar a paisagem urbana e proteger o cidadão”.

Já Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura, ressaltou que os critérios da Energisa para uso dos postes estavam sendo desrespeitados há anos. “Hoje é um dia histórico. Estamos atuando para garantir o cumprimento das normas e eliminar os cabos em desuso ou clandestinos”, afirmou.

Representando a Energisa, o diretor técnico e comercial Fábio Lancelotti reforçou o compromisso com a segurança e a legalidade. “A ocupação irregular dos postes coloca todos em risco. Essa ação conjunta é essencial para garantir um serviço seguro, eficiente e dentro dos padrões técnicos e legais”, ressaltou Lancelotti.

A operação segue nos próximos dias e deve ser expandida para outras regiões da Capital paraibana, como parte de um projeto contínuo de organização urbana e segurança pública.