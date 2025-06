Seadi realiza feirinha temática do milho nesta sexta-feira, 4 de julho

Um evento que celebra a força da agricultura familiar e o protagonismo de um rico grão para a gastronomia brasileira. É com essa finalidade que a Seadi (Secretaria Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) promove nesta sexta-feira, 4 de julho, a Feirinha Especial do Milho.

Com início às 7h30, na sede da pasta que fica no bairro São Francisco, a iniciativa mescla cultura e a tradição do milho no período mais festivo do País, oferecendo ao público comidas como milho cozido, pamonha, canjica e muitas outras iguarias.

“É na agricultura familiar que brota o roçado, a colheita. E o milho é um dos maiores símbolos da fartura do Brasil, além de ser extremamente versátil e ter várias aplicações, que inclusive vão além da nossa alimentação. Por isso organizamos uma edição especial da Feirinha da Seadi que mostra um pouco dessa fartura”, explicou o secretário da Seadi, Márcio Grangeiro.

Além de comidas típicas, o evento também contará com espaço cultural, com declamação de poesias e apresentações musicais que dão destaque a cultura do campo, roda de conversa sobre dados importantes do grão em Roraima e seu valor nutricional, artesanato e muito mais.

“Convidamos a sociedade para a Feirinha da Seadi, especial do Milho, que será realizada na sexta-feira, dia 4 de julho, das 7h30 às 15h. Prestigiem o evento e aproveitem para fazer as suas compras, levando produtos do campo, comidas típicas, uma boa música e poesia”, completou Grangeiro.

PROGRAMAÇÃO

Feirinha da Seadi – Edição Especial do Milho

Data: Sexta-feira, 4 de julho de 2025

Horário: Das 7h30 às 15h

Local: Sede da Seadi (Secretaria Agricultura, Desenvolvimento e Inovação)

Endereço: Rua General Penha Brasil, 1121, bairro São Francisco