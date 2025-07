Agência Minas Gerais | Governo de Minas realiza, em Ribeirão das Neves, quarta audiência pública sobre concessão de terminais de ônibus metropolitanos

Relacionadas



Nesta terça-feira (1/7), o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), realiza a quarta de cinco audiências públicas para apresentação do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para construção, reforma, modernização e operação de 11 terminais de ônibus metropolitanos.

A audiência será realizada às 19h, no Auditório Interno da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Seicídio Jorge Ricardo, número 86, bairro Santa Paula, e também será transmitida pela internet, no canal da Seinfra no Youtube.

O novo terminal em Ribeirão das Neves deverá ocupar uma área com mais de 19 mil metros quadrados no bairro Florença. Durante a reunião, a população terá a oportunidade de conhecer os detalhes do projeto, bem como de enviar sugestões, contribuições e questionamentos.

Além de Ribeirão das Neves, o projeto prevê a construção dos terminais Petrolândia e Ferrugem, em Contagem, Veneza, em Ribeirão das Neves, Regap, em Betim, Nova Lima, São José da Lapa e Lagoa Santa/Vespasiano.

Ainda serão requalificados os terminais Eldorado, em Contagem, e o de Pedro Leopoldo, no vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Outros dois terminais estão sendo construídos pelos próprios municípios, sendo contemplados para operação e manutenção pelo contrato de concessão. É o caso do terminal Várzea das Flores (Darcy Ribeiro), financiado e edificado pelo Município de Contagem, e o terminal de Santa Luzia, que conta com recursos do Estado e obra realizada pela prefeitura.

A iniciativa faz parte do pacote de ações para o aprimoramento e eficiência do Transporte Estadual Metropolitano (Trem), otimizando as rotas já existentes e a integração com o metrô da RMBH, garantindo uma melhor cobertura do transporte público e ampliando a gama de destinos possíveis.

Demais audiências

As três primeiras audiências públicas foram realizadas nos municípios de Nova Lima, São José da Lapa e Santa Luzia, respectivamente. A quinta e última reunião está agendada para quarta-feira (2/7), às 19h, na Câmara Municipal de Contagem, na Praça São Gonçalo, número 18, Centro.

Terminais

Os estudos indicam que os terminais abrangidos no projeto irão atender mais de 150 mil passageiros por dia, somando mais de 40 milhões de usuários anualmente.

A previsão de investimentos é de R$ 447 milhões para reforma e construção, além de cerca de R$ 1 bilhão para operação e manutenção das unidades em 30 anos de contrato.

No projeto, há intervenções imediatas para serem realizadas nos terminais que serão requalificados, como a melhoria das condições de utilização dos banheiros, a revitalização e atualização das sinalizações de informação.

Também está prevista a implantação de rede wi-fi gratuita, adequação da infraestrutura, construção de bicicletários, promovendo a integração com o transporte cicloviário, e a disponibilização de espaços para realização de atividades sem fins lucrativos de cunho cultural, social, de saúde e bem-estar.

O cronograma estima a publicação do edital e leilão para o segundo semestre deste ano. A entrega dos primeiros terminais, que serão construídos do zero, deverá ocorrer em até dois anos após a assinatura do contrato.