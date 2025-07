Agência Minas Gerais | Governo faz balanço do Protocolo de Policiamento em Estádios

O Governo de Minas promoveu, na tarde desta segunda-feira (30/6), uma reunião entre as forças de segurança pública, os clubes de futebol e as concessionárias de estádios, para fazer um balanço do Protocolo de Policiamento em Estádios, que foi anunciado pelo vice-governador Mateus Simões, em abril, e adotado pelas polícias Militar e Civil para garantir a segurança nos eventos esportivos.

O encontro aconteceu no Prédio Alterosas, na Cidade Administrativa, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e teve a presença de representantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), para a apresentação dos dados quantitativos e qualitativos relacionados com o tema.

A Polícia Militar destacou que o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe), criado especialmente para atuar como responsável pelas áreas externas dos estádios, permitiu uma maior padronização e eficiência nas ações. O reforço do policiamento montado da Cavalaria nos acessos aos estádios, assim como o uso de patrulhas com cães no entorno dos gramados, também foram apontados como medidas importantes para garantir a segurança dos eventos.

Parceria

A chefia da Polícia Civil informou que a instituição tem investido no aumento do efetivo da Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista (Deptur), unidade especializada que atua dentro dos estádios, em dias de jogos de grande concentração de público. A unidade recebeu ainda novas viaturas e, em breve, terá uma nova sede.

A Polícia Civil destacou o sucesso de sua atuação integrada com a PM e o constante alinhamento mantido com os clubes e com os concessionários responsáveis pelas arenas, que garante agilidade no recebimento de imagens das câmeras para subsidiar as investigações, fazendo uso da tecnologia para uma repressão qualificada.

O América, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro tiveram representantes dos clubes na reunião, assim como as concessionárias Minas Arena (responsável pelo estádio do Mineirão, Arena do Independência e Arena MRV. Todos foram unânimes em validar as medidas adotadas pela PM e pela Polícia Civil, destacando que as ações têm sido fundamentais tanto para prevenir a prática de crimes, quanto para reagir de forma imediata a eventuais ocorrências, punindo os responsáveis.

Os representantes do Clube Atlético Mineiro informaram que a Arena MRV conta com 315 equipamentos, incluindo dez câmeras de alta resolução que foram instaladas este ano e já flagraram e identificaram cerca de 20 torcedores cometendo algum tipo de infração no estádio. Cada catraca possui três câmeras e ainda são disponibilizados 20 scanners corporais e dois drones para uso da equipe de segurança, nos jogos de grande concentração de público.

A Minas Arena tem hoje 408 câmeras instaladas no Mineirão, sendo duas em cada catraca. Há ainda 128 câmeras de leitura facial instaladas em catracas. A Arena do Independência tem 145 câmeras distribuídas em pontos estratégicos do estádio e, segundo os responsáveis, há um projeto para aumentar a quantidade de equipamentos. “A reunião foi esclarecedora e representou a primeira de uma série que pretendemos fazer, para acompanhar a evolução da implementação do protocolo de segurança nos estádios”, declarou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, ao final do encontro.