Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dos cuidados com a higiene bucal das crianças

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), chama a atenção para a importância de manter sempre em dia a higiene bucal das crianças, especialmente neste período das férias escolares. Para esse cuidado, a SMS oferta um acompanhamento odontológico regular para as crianças nas unidades de saúde da família (USFs).

Após a primeira consulta, o dentista estabelecerá um cronograma de cuidados preventivos e acompanhamento regular, conforme as necessidades do paciente. Dentre as ações realizadas nas USFs estão aplicação tópica de flúor, escovação supervisionada, orientação de higienização bucal, extração de dentes, remoção de placas e tratamento de cáries, quando necessário. Em casos mais graves e atendimentos com odontopediatras, os pequenos podem ser atendidos nos Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

“Durante as férias, cabe aos pais e responsáveis a manutenção da rotina de higiene bucal das crianças, incentivando a escovação correta após as refeições e o uso do fio dental. Além disso, o recesso escolar pode ser uma excelente oportunidade para levar os pequenos às unidades básicas de saúde e atualizar os cuidados com a saúde bucal, pois cuidar do sorriso das crianças é um investimento no bem-estar e na qualidade de vida delas ao longo de toda a sua existência”, destacou Camila Castelo Branco, diretora de Saúde Bucal da SMS-JP.

De acordo com a diretoria de Saúde Bucal de João Pessoa, a política pública para essa área específica é colocada em prática por diversas ações e programas do Ministério da Saúde, tendo como exemplo o Programa Saúde na Escola (PSE).

A ação permite o acompanhamento contínuo da saúde bucal de crianças e adolescentes com ações como escovação supervisionada, orientações sobre alimentação saudável, aplicação tópica de flúor, exames clínicos, entre outras. Essas iniciativas aproximam os estudantes dos cuidados odontológicos, promovendo hábitos saudáveis desde cedo. “Para que esse cuidado seja efetivo, é fundamental que ele continue, mesmo fora do ambiente escolar”, completou a diretora de Saúde Bucal da SMS-JP.

Atendimentos – Nas unidades de saúde da família, o atendimento é por demanda espontânea, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h. Já nos CEOs, os atendimentos são por meio de agendamentos e acontecem das 7h às 11h e das 13h às 17h, também de segunda a sexta. Os Centros de Especialidades Odontológicas estão localizados nos bairros da Torre, Mangabeira e Cristo.