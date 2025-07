Governo do Estado entrega Complexo Madre Teresa em pleno funcionamento e consolida Hospital Marieta Konder de Itajaí como o maior de Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O Governo de Santa Catarina realizou nesta quarta-feira, 2, a entrega completa do Complexo Madre Teresa, anexo ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Foram finalizados os cinco andares restantes, que abrigam a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN), Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e setores de Internação Geral. Com isso, a instituição passa a ser a maior estrutura pública de saúde de SC com 590 leitos ativos. O investimento total do Estado ultrapassou R$ 134,6 milhões.

“O resultado não acontece de graça. No ano passado nós investimos 15,8% de todos recursos do Governo na Saúde dos catarinenses. O obrigatório seria investir 12%. Só essa diferença representa R$ 1,5 bilhão a mais para fazer mais cirurgias, para reformar os hospitais. Recursos que aqui foram pra rechear essa estrutura, com todos os equipamentos necessários para esses 15 andares que conseguimos colocar totalmente em operação. Porque é um hospital que vai ficar com 590 leitos. Um hospital que atende alta complexidade, faz cirurgias de eletivas, administrado tão bem pelas nossas queridas irmãs”, explica o governador Jorginho Mello.

As obras do Complexo começaram em julho de 2012, movidas pelo sonho de ampliar a capacidade de atendimento da instituição. Com a demolição do prédio do Pronto-Socorro, o projeto começou a se concretizar. Mas foi desde 2023, as inaugurações foram intensificadas, com a ativação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Ambulatório de Especialidades, 20 leitos de UTI Adulto, Ala de Internação com 41 leitos e o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI).

Ano passado, foram abertos o Serviço de Urgência e Emergência, o Centro Cirúrgico, o Centro de Material e Esterilização (CME), além de uma Unidade de Internação com 36 leitos.

E agora em 2025, o hospital entrega os pavimentos finais e coloca em operação todos os 15 andares. “E os compromissos para a saúde da região continuam. Em breve queremos dar início à construção do Hemosc, agora que conseguimos resolver com a prefeitura os entraves burocráticos. É mais um compromisso do governador Jorginho que será concretizado”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Pleno funcionamento

Com 21.477,27 metros quadrados de área construída, o Complexo teve sua abertura gradual iniciada em fevereiro de 2023. Agora em plena operação, os 590 leitos ativos reforçam o hospital como referência na região da Foz do Rio Itajaí, com 93% dos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade se destaca pela atuação em sistema porta aberta e pelo atendimento em alta complexidade, com foco em oncologia, cardiologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, gestação de alto risco, além da realização de transplantes de córnea e rim.

“Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer todo apoio do Governo do Estado, na figura do governador Jorginho, para conseguirmos hoje concretizar esse sonho”, agradece a diretora-geral da unidade, irmã Simone Santana.

O Hospital Marieta Konder faz parte da rede pública da Secretaria de Estado da Saúde. Em 2024, a instituição registrou números expressivos: mais de 196,7 mil atendimentos, 168,4 mil consultas (ambulatoriais e de pronto atendimento), 28,3 mil internações, 940,7 mil exames (imagem e laboratoriais), 16,1 mil cirurgias, 3,9 mil partos e 27 mil sessões oncológicas.

“Nunca um governador operou tanto aqui na região. Eu preciso te agradecer o Governo do Estado em nome de todos os itajaienses”, prefeito de Itajaí, Robison Coelho, agradeceu.

O Complexo Madre Teresa andar por andar

Térreo – Unidade de Urgência e Emergência

1° andar – Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI)

2° andar – Ambulatório

3° andar – Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon)

4° andar – Centro de Neonatologia

5° andar – Centro Obstétrico

6° andar – Centro de Material e Esterilização (CME)

7° andar – Centro Cirúrgico

8° andar – Pavimento Técnico

9° andar – UTI Adulto

10° andar – Alojamento Conjunto

11° andar – Unidade de Internação

12° andar – Unidade de Internação

13° andar – Unidade de Internação

14° andar – Unidade de Internação

