Polícia Civil de Roraima participa de curso nacional sobre inteligência financeira e recuperação de ativos

Para aprimorar técnicas de combate ao crime organizado, a PCRR (Polícia Civil de Roraima) está representada no III CIRA (Curso Nacional de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos), que ocorre de 30 de junho a 4 de julho, em Manaus, no Amazonas.

A delegada Ana Paula Barbosa de Lima participa da capacitação promovida pela Polícia Federal, por meio da DRLD/DICOR (Divisão de Repressão à Lavagem de Dinheiro), em parceria com a Recuper (Rede Nacional de Recuperação de Ativos) e a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

A abertura oficial aconteceu no auditório da Polícia Civil do Amazonas e contou com a presença de autoridades da Polícia Federal, Senasp, Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da Polícia Civil local. As atividades seguem no Centro Universitário Fametro, com uma programação que inclui aulas teóricas e práticas.

O curso reúne 60 participantes, entre policiais civis de 19 estados e representantes das 27 superintendências regionais da Polícia Federal, com foco na capacitação para rastrear fluxos financeiros e recuperar ativos oriundos de atividades ilícitas.

Para a delegada Ana Paula, da DRCAP (Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Administração), a qualificação representa um avanço direto nas investigações realizadas em Roraima.

“O curso oferece ferramentas fundamentais para rastrear fluxos financeiros e promover a recuperação de bens ilícitos, o que fortalece a atuação das forças de segurança e o combate ao crime organizado. Além disso, proporciona uma importante troca de experiências com profissionais de todo o país”, destacou.

