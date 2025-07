Prefeitura de São Paulo isola área afetada por rompimento de tubulação

Por MRNews



A prefeitura de São Paulo isolou nesta quarta-feira (2) uma área afetada pelo rompimento de uma tubulação de água em uma rua da Freguesia do Ó, na zona norte da cidade. A ruptura da rede foi na Rua Chico de Paula, durante a madrugada, por volta das 5h, com o barro de uma obra vizinha invadindo casas e alagando um condomínio residencial na Rua Professor João Machado. A Defesa Civil foi acionada e está no local.

Nesta quinta-feira (3), a subprefeitura Freguesia/Brasilândia inicia uma ação de limpeza emergencial na região. As equipes entrarão com o hidrojato para desobstruir os bueiros que foram comprometidos pelo acúmulo de barro arrastado pela água.

"Além disso, será realizada a limpeza completa da via, com a retirada do barro acumulado nas sarjetas, garantindo a fluidez da água. Os responsáveis pela obra possuíam todas as documentações necessárias", informou a prefeitura.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou totalmente a Rua Chico de Paula, 262, no trecho entre as ruas Anastácio de Souza Pinto e Antônio Pombal. Os veículos que seguem no sentido do bairro têm como alternativa as ruas Anastácio de Souza Pinto e da Bica e a Avenida Paula Ferreira.

Para os veículos que seguem no sentido centro, as opções são as ruas Estácio Ferreira e João Machado e a Avenida Itaberaba.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que, ao identificar o vazamento, deslocou uma equipe técnica para interromper o fornecimento de água e conter o problema.

Segundo nota da Sabesp, o ponto onde foi realizada a manobra operacional não corresponde ao local exato do vazamento, e outras equipes da companhia estão no local para fazer os reparos necessários na tubulação e dar suporte aos imóveis impactados pelo incidente.