AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 20/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de medicamento para atender a demanda de Ordem Judicial autos n° 0800259-91.2025.8.12.0028 da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito – MS, conforme as especificações constantes no Termo de Referência.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 20/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 87/2025

FAVORECIDO: COMPANY HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ n.º 51.640.302/0001-65.

VALOR: R$ 16.560,00 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais).

PRAZO: 10 meses.

Bonito/MS, 03 de julho de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.