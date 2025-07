Bicicletas compartilhadas passam de 100 mil viagens

Ana Lúcia Abranches





As bicicletas compartilhadas já se consolidaram como uma alternativa de mobilidade eficiente para muitos moradores de São José dos Campos. No primeiro ano de funcionamento, o serviço registrou 28.750 usuários cadastrados e 104.411 viagens realizadas, sendo 66% com uso do bilhete único. O tempo médio das viagens varia de 15 a 30 minutos.

O sistema chegou ao município em maio de 2024, com a novidade da integração ao transporte público. Ao utilizar os ônibus para se deslocar, o passageiro acumula créditos no cartão do bilhete único, sem custo adicional para o uso das bikes. O serviço também pode ser utilizado por quem não usa o transporte coletivo, bastando acessar o site ou aplicativo Bike SJC.

Praticidade

Douglas da Silva, de 36 anos, morador do Jardim Paulista, é um dos usuários frequentes. Ele conta que utiliza as bicicletas semanalmente para “completar uma viagem de deslocamento”, especialmente em trajetos que não justificam o uso do ônibus, mas são longos para serem feitos a pé.

Para Douglas, os benefícios são diversos. “É uma comodidade e economia de tempo. Às vezes, o local não é longe o suficiente para ir de ônibus, mas também não é perto para ir a pé. Com a bicicleta, é possível chegar mais rápido”, disse.

Antes do Bike SJC, ele usava sua bicicleta particular, mas destaca a praticidade do serviço compartilhado. “Dependendo do local para onde eu precisava ir, não havia onde deixar a bicicleta. Agora, não tenho esse problema. Posso deixá-la próxima a uma estação”, conta Douglas.

“Acredito que o aumento de usuários impulsiona a ampliação da quantidade de bicicletas e estações na cidade”, destacou o usuário.

As bicicletas compartilhadas chegaram ao município em maio de 2024, trazendo integração com o transporte público |Foto: PMSJC

Estações

Atualmente são 53 estações por toda a cidade, próximas aos principais corredores do transporte público e de parques, praças, unidades de saúde, universidades e áreas esportivas.

Segurança

– Equipamentos: use capacetes, luvas e roupas claras ou com elementos refletivos para aumentar sua visibilidade, especialmente à noite.

– Respeite a legislação: os ciclistas devem seguir as mesmas leis de trânsito que os veículos motorizados, incluindo sinais vermelhos e faixas de pedestres. Não ande na contramão. Na rua, pedale no fluxo dos carros.

– Ciclovias e ciclofaixas: sempre que possível, utilize ciclovias e ciclofaixas para garantir sua segurança e a de outros ciclistas e pedestres.

– Visibilidade: utilize luzes dianteiras e traseiras na bicicleta, principalmente em condições de pouca luz.

– Evite distrações: não use fones de ouvido que dificultem a percepção do som do trânsito e não use celular enquanto estiver pedalando.

– Seja previsível: mantenha uma trajetória consistente, evitando ziguezagues e ultrapassagens perigosas.

– Respeite os outros: seja educado e respeitoso com motoristas e pedestres.

– Cuidado com portas de carros: esteja atento aos carros estacionados e evite passar muito perto, pois alguém pode abrir a porta sem aviso.

– Conheça seus limites: não se force a pedalar em trajetórias muito longas ou com muitas subidas se você não estiver fisicamente preparado.

Para mais informações sobre o serviço, clique aqui.



