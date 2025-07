Boa Vista 135 anos: uma história de cuidado, inclusão e transformação social

Divulgação PMBV



No dia 9 de julho, Boa Vista completa 135 anos voltados a construir uma cidade melhor para se viver, acolher e cuidar da população da capital. Um exemplo desse trabalho são os projetos e programas criados e administrados pela Prefeitura para desenvolver, profissionalizar, educar, integrar e incluir, desde a primeira infância até a melhor idade.

O acolhimento social chega para toda Boa Vista, atuando fortemente nas zonas urbanas, rurais e indígenas. Geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), as iniciativas atendem mais de 50 mil pessoas, sendo cerca de 14 mil através do ArtCanto, Cabelos de Prata, Dedo Verde, Rumo Certo, Conviver, Crescer, Família que Acolhe (FQA). Além destes, administrado pela prefeitura está o programa federal Bolsa Família, que beneficia mais de 37 mil lares, segundo dados recentes.

Para a secretária de assistência social, Nathalia Cortez, celebrar a história de Boa Vista é também reconhecer a importância dos projetos na construção da cidade que refletem o cuidado pela população. “São ações que fortalecem vínculos, promovem dignidade e criam oportunidades para quem mais precisa. Quando investimos em políticas públicas que acolhem, incluímos mais cidadãos no processo de desenvolvimento da nossa capital. É assim que vamos construir uma Boa Vista mais humana, justa e acolhedora”, disse.

Boa Vista e Primeira Infância

Com mais de uma década de compromisso com as próximas gerações, o programa Família que Acolhe (FAQ) rendeu a Boa Vista o título de “Capital da Primeira Infância” por sua inovação nos cuidados desde a gestação até os seis meses. Do mesmo modo, o programa tem como principais atividades visitas domiciliares e a Universidade do Bebê (UBB), com o intuito de melhorar conhecimentos, fortalecer laços familiares e beneficiar o desenvolvimento do bebê.

Boa Vista investiu neste ano R$ 362.475.857 exclusivamente na primeira infância. Como resultado do trabalho de qualidade, o FQA é referência nacional e internacional. Por exemplo, é uma das bases do “Guia de Orientações sobre Parâmetros de Qualidade dos Programas e Serviços de Parentalidade no Brasil”, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, sendo base para a construção de cidades melhores. Mais recentemente, em 2021, o programa ganhou o reconhecimento de Boa Prática do Comitê Gestor Intersetorial da Primeira Infância.

O programa melhora as relações das famílias com as crianças. A prova disso é Adryelly Figueira, de 29 anos. Mãe da Cecília Antonella, de 1 ano e 8 meses, e do Davi Antônio, de 10, está no programa há quase dois.

Ela fez a inscrição na segunda gravidez e conta que as experiências adquiridas no Família que Acolhe transformaram por exemplo, as relações com os seus dois filhos.

“No programa, os beneficiários vão adquirindo conhecimentos, apesar da experiência pessoal. Eu tenho outro filho e a minha vivência foi totalmente diferente a partir do FQA. Hoje, com esse aprendizado, consigo colocar em prática com os meus dois filhos”, disse.

Treinando jovens em Boa Vista

Inicialmente com o nome “Guarda Mirim”, o programa Rumo Certo vem há mais de 30 anos profissionalizando os jovens da capital. Os adolescentes se tornam estagiários em áreas administrativas das secretarias municipais e instituições parceiras. Além da experiência profissional, os integrantes recebem cursos e auxílios, como uma bolsa no valor de R$500, vale-transporte e Cesta do bem.

De acordo com a Prefeitura, o programa conta com 146 integrantes. Um deles chama-se Thiago Gabriel, 16 anos. O jovem já conhece o trabalho da prefeitura.

Por seis anos, participou do projeto Conviver. Ao passar por dificuldades financeiras, encontrou no Rumo Certo o apoio necessário. Com quatro meses na sede administrativa da Defensoria Pública do Estado (DPE-RR), ele conseguiu complementar a renda e cooperar para a melhora financeira da família, composta pela mãe e irmão. Para ele, o programa é essencial para construção de um futuro brilhante.

“Isso é gratificante. Hoje consigo ajudar a minha mãe. Além do auxílio, o programa colaborou na construção do meu senso de controle financeiro, responsabilidade, preparou o meu psicológico e prepara o profissional que serei, um professor de História. Com o investimento da prefeitura em mim, acredito que vou construir um futuro brilhante”, completou.

Inclusão através da arte em Boa Vista

Quem também faz aniversário no mês de julho é o ArtCanto, criado em 2001, o projeto vem há 24 anos transformando a realidades dos jovens por meio da arte. Sendo assim, cerca de 250 integrantes, envolve crianças e adolescentes que desenvolvem o futuro por meio da música, especialmente com a teoria e prática do canto coral.

Kewelyn Ferreira, de 18 anos, participa do ArtCanto há quase cinco anos. Desde pequena, a jovem se interessou pela música e começou a trajetória artística no Instituto Boa Vista de Música (IBVM) e em 2021 ingressou no ArtCanto. Com os aprendizados em ambas as iniciativas, Kewelyn prestou o vestibular de música na Universidade Federal de Roraima (UFRR), sendo aprovada.

Mas, com o início de uma nova fase, outra termina. Completando 18 anos, a integrante deixa o Artcanto esse ano. Ao falar sobre a importância do projeto e seu último ano, a integrante se emociona. Para ela, o coral é sua segunda família.

“Aqui eu me sinto acolhida, ouvida e também encontrei uma forma de me expressar. Deixar o projeto é um misto de emoções. Já vi gente chorando nos últimos momentos como integrantes e me perguntava: ‘Como assim?’. Nesses últimos dias estava pensando na minha saída e comecei a chorar. Exatamente como estou agora. Vou sentir muitas saudades”, disse a integrante em lágrimas.

Espetáculo

Para celebrar o aniversário de 24 anos do ArtCanto, os intergrantes apresentam na sexta-feira, o espetáculo “Art-TV: Resgatando Memórias”, que tocará de forma única a memória afetiva e a nostalgia do público por meio de músicas das décadas de 1980, 1990 e 2000.

Impulsiona o empreendedorismo local

Em uma cidade que está sempre se desenvolvendo, a população progride junto. Criado em 2001, no projeto Crescer, 264 adolescentes de Boa Vista encontram um lugar que incentiva e prepara para o mercado. Além de levar conhecimento por meio de dez oficinas profissionalizantes.

Nas oficinas, os integrantes têm a oportunidade de formar futuros empreendedores ao comercializar os produtos desenvolvidos durantes as aulas e, assim, conseguir uma renda extra, além da bolsa fornecida pelo projeto, repassada pela Cooperativa do Crescer.

Com mais de 20 anos de história, o projeto ganhou reconhecimento Brasil afora pelos trabalhos de inclusão social com os adolescentes em vulnerabilidade da capital. Em 2001, o Crescer foi premiado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Petrobras. Em 2018, o projeto ganhou o Progredir do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Cuidando da melhor idade

Em Boa Vista, mais de 31 mil pessoas estão na faixa etária de 65 anos ou mais, de acordo com o último Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Portanto, surge a necessidade de cuidar dessa parcela da população. Por isso, o Cabelos de Prata, implantado em 2001, proporciona para a melhor idade da capital um envelhecimento saudável, assegurando direitos para mais de 1.653 integrantes, sendo 1.455 na capital e 198 distribuídos nas zonas rurais e indígenas.

Além disso, o projeto proporciona atividades recreativas e eventos que incentivam o protagonismo dos idosos de Boa Vista, como a participação no Boa Vista Junina, o Maior Arraial da Amazônia, há quase 20 anos. Os integrantes encantam e inspiram a população da capital.

Plantando transformação social

Já pensou em um programa que cuida da natureza e dos jovens de Boa Vista desde 1993? Essa é a história do Dedo Verde. Em 32 anos, completados em abril de 2025, o programa plantou mudanças em mais de 21 mil jovens do município. Os integrantes atuam como agentes para a construção de um futuro mais sustentável em Boa Vista.

A sede do projeto, localizado no Horto Municipal, é o local onde, atualmente, 173 jovens de 14 a 17 anos têm aulas práticas e teóricas sobre questões ambientais em um espaço que esbanja o cuidado com a natureza. Além do conhecimento e o acolhimento, os integrantes recebem bolsa mensal e outros auxílios, como vale-transporte e Cesta do Bem.

Formando futuros cidadãos

Com o objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, o projeto Conviver, desde 2013, vem atendendo as crianças e adolescentes de 7 até os 17 anos da capital. No projeto, atualmente, mais de 1.900 integrantes, divididos em 993 na capital e 996 nas zonas rurais de Boa Vista.

Os integrantes participam de atividades recreativas e interativas para desenvolver o espírito de cidadão, como a participação da Quadrilha do Conviver no Boa Vista Junina. Além disso, as crianças e adolescentes têm colônias de férias com uma programação recheada de diversão para celebrar o recesso escolar.

Fonte: Da Redação