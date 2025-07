UERR oferece curso gratuito de Libras

Posted on

A placa estava amarrada com corda, dificultando a identificação do veículo – Prefeitura do Rio Guardas municipais da Unidade de Resgate de Cidadania e Lixo Zero (URC-LX) flagraram, na manhã desta segunda-feira (6/5), um motociclista de 39 anos circulando com a placa amarrada com cordas na Rua Cândido Benício, altura da estação do BRT Capitão […]