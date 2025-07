Jovem bonitense representa a cidade em Campeonato Brasileiro de Velocross no Paraná – Prefeitura Municipal de Bonito

O talento de Bonito volta a brilhar nas pistas do motociclismo nacional! O jovem piloto Henzo Portela Esteves, de apenas 16 anos, vai representar o município de Bonito nos dias 05 e 06 de julho, na etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, que será realizada em Campina Grande do Sul (PR).

Atualmente ocupando a terceira colocação no ranking nacional, Henzo competirá em duas categorias: VX2 Jr e VX Jr, e tem grandes chances de assumir a liderança da competição caso conquiste a vitória nesta etapa.

Com uma trajetória marcada por conquistas, Henzo é o atual líder do Campeonato Estadual de Velocross e, em 2024, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Velocross, demonstrando consistência e talento desde muito jovem.

A Prefeitura de Bonito, por meio do seu apoio contínuo ao esporte, tem incentivado o desenvolvimento do Velocross e a participação de atletas bonitenses em competições regionais e nacionais. “É um orgulho ver nossos jovens levando o nome de Bonito para todo o Brasil com dedicação e paixão pelo esporte”, afirmou o prefeito Josmail Rodrigues.