Mais de 50 mil alunos da rede municipal de ensino em Boa Vista entram em recesso a partir da próxima segunda-feira, 7

Estudantes devem retornar às salas de aula no dia 22 de julho



Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



O recesso escolar da rede municipal de ensino inicia na próxima segunda-feira, 7, conforme Calendário Escolar 2025. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Boa Vista nesta sexta-feira, 4.

Mais de 53 mil alunos que integram o Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) entram de férias. Eles devem retornar para as salas de aula no dia 22 de julho.

O mesmo período vale para os alunos atendidos no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA) e no Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE).

Fonte: Da Redação