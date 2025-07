SAMU de Nova Iguaçu ultrapassa marca de 12.500 atendimentos em 2025 e salvamento de recém-nascido vira símbolo

Dois mil e vinte e cinco vem sendo um ano de muito trabalho para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Nova Iguaçu. Entre janeiro e maio deste ano, o SAMU realizou mais de 12.500 atendimentos, o que representa um aumento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com 2.414 ocorrências a mais. Desde 2021, já ocorreram mais de 80 mil assistências. Dentre os casos, que envolvem acidentes graves, infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e emergências pediátricas, o que mais impactou os profissionais do serviço foi o de Anthony Santana da Rosa Alves.

No dia 22 de março, ele, com apenas 17 dias de vida, foi levado às pressas pelos pais à base do SAMU no centro. Após se engasgar em casa, o bebê ficou cerca de três minutos sem respirar. O socorro imediato das enfermeiras Clarissa Rodrigues Velasque e Thaís Kibaltchich foi decisivo: aplicaram com sucesso a manobra para desengasgar Anthony. O choro do recém-nascido indicou que ele havia voltado a respirar, trazendo alívio imediato aos pais.

“Foi desesperador ver meu filho sem respirar. É algo que nunca vou esquecer. As profissionais do SAMU foram nossos anjos”, disse Fernanda da Rosa, mãe do bebê.

Ao chegar de carro na base do SAMU com o marido, Fernanda abriu a porta traseira, ajoelhou-se e se apegou à sua fé. “Só conseguia pedir a Deus que salvasse meu filho. Saí com os joelhos ralados”.

O pai, Antônio Carlos Alves, relembra o momento em que decidiu mudar o trajeto até o hospital ao ver a base do SAMU: “Não pensei duas vezes em parar aqui. A equipe nos atendeu na hora. Depois de toda a manobra para desengasgar meu filho, as enfermeiras disseram que ele ficou quase três minutos sem respirar.”

Hoje, com três meses de vida, Anthony está saudável, e sua história se tornou um símbolo da atuação dos profissionais na rede de emergência na cidade.

“Nova Iguaçu tem investido na renovação da frota de ambulâncias, na ampliação da capacidade técnica e na recuperação das bases do SAMU. O serviço tem se mostrado cada vez mais eficaz e ágil no atendimento à população”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

A cidade conta atualmente com sete bases do SAMU _ Centro, Vila de Cava, Tinguá, Santa Rita, Comendador Soares, Austin e Patrícia Marinho, no bairro Jardim Guandu _, o que permite uma resposta mais rápida às solicitações de urgência. A frota é formada por 13 viaturas, sendo três unidades avançadas com equipamentos de alta complexidade e dez unidades básicas, com material para primeiros socorros.

Capacitação constante dos socorristas

Casos como o de Anthony não apenas mobilizam a equipe como impulsionam melhorias. “Depois do episódio, reforçamos a capacitação de toda a equipe. Todos precisam estar prontos para agir”, contou a enfermeira socorrista Clarissa Rodrigues, que também já vivenciou uma situação semelhante com sua filha recém-nascida.

Diretor médico do SAMU de Nova Iguaçu, Gustavo Nobre afirma que os profissionais passam por treinamentos semanais para garantir um atendimento eficaz. “Fazemos um treinamento contínuo de capacitação para atender vítimas de traumas e lidarmos com situações complexas, como a de ressuscitação cardiopulmonar, que acontece com frequência dentro da ambulância”.