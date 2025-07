Hospital Dia completa um ano de assistência à população com mais de 13,4 mil atendimentos realizados

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, da Prefeitura de João Pessoa, está completando um ano de funcionamento. Inaugurada em 5 de julho de 2024, a unidade presta assistência intermediária, atuando entre o atendimento ambulatorial e a internação. Neste período, foram realizados 13.492 atendimentos, entre procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.

Ao longo desses 12 meses, o serviço trouxe um impacto direto na vida de milhares de pessoenses, contribuindo para zerar a fila de quem aguardava por uma endoscopia e também reduziu o tempo de espera pela colonoscopia. Além disso, a unidade conseguiu acelerar os procedimentos de cirurgia vascular, garantindo mais rapidez a quem necessita da rede pública de saúde.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, o primeiro ano de funcionamento da unidade representa uma conquista importante para o município de João Pessoa. “Em apenas um ano, conseguimos não só ampliar o acesso a especialidades e procedimentos importantes, como também transformar a realidade de muitos pacientes que esperavam por cirurgias ou exames. O Hospital Dia preencheu uma lacuna na nossa Rede Municipal de Saúde, oferecendo um cuidado mais ágil, resolutivo e acolhedor aos nossos usuários”, afirmou.

Entre as especialidades médicas oferecidas no Hospital Dia estão cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, infectologia, hepatologia, pediatria, reumatologia, urologia e vascular.

A unidade conta, também, com um bloco cirúrgico onde são realizadas pequenas e médias cirurgias, um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) para realizar eletrocardiografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia, além de um Centro de Infusão de Imunobiológicos, que é o segundo serviço público com este perfil nas regiões Norte e Nordeste do País.

“Tudo isso é fruto do empenho de uma equipe dedicada e do compromisso da gestão com uma saúde pública mais eficiente e humanizada. Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados e prontos para avançar ainda mais nos próximos anos”, destacou Kaline Cantalice, diretora geral da unidade hospitalar.

Sorriso em Dia – Por meio do ‘Sorriso em Dia’, o Hospital Dia também cuida da saúde bucal de pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes. O projeto recebe usuários que, devido às suas condições clínicas ou comportamentos desafiadores, não obtiveram sucesso no atendimento odontológico convencional nas Unidades de Saúde da Família (USFs) ou Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

O ‘Sorriso em Dia’ busca assegurar que esses pacientes tenham acesso a cuidados odontológicos adequados e humanizados, garantindo um ambiente seguro quando necessitar de sedação medicamentosa ou anestesia geral, proporcionando uma experiência de excelência para o paciente e sua família.

Serviço – Para ser atendido no Hospital Dia, o usuário deve procurar primeiramente sua USF de referência para receber o encaminhamento que deverá ser agendado via Central de Regulação. Para os exames de endoscopia e colonoscopia, o paciente pode realizar a marcação direto pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, estando munido de uma requisição médica.

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e está localizado em prédio anexo à Policlínica Municipal de Jaguaribe, localizado na Rua Alberto de Brito, n°413, no bairro de Jaguaribe.