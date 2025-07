Agência Minas Gerais | Minas anuncia a nomeação de mais 43 agentes socioeducativos e contempla quadro inicial previsto no concurso

A nomeação de mais 43 candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital Sejusp nº 01/2022, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, será publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado (5/7). Com essa nova turma, a totalidade de vagas prevista para o quadro inicial do certame será contemplada, uma vez que 227 já tinham sido efetuadas na última convocação.

As orientações sobre a documentação necessária, os prazos e as próximas etapas serão informados em breve, nas próximas edições e poderão ser acessadas também no portal oficial do Governo de Minas Gerais, através de um link que será disponibilizado para os convocados. A previsão é de que os nomeados tomem posse até 5/8, de acordo com o prazo previsto na Lei nº 869/1952.

Caberá aos futuros agentes atender à futura convocação para a Audiência Pública de Posse, conforme data que será divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Ela ocorrerá após procedimento a ser realizado pelos nomeados junto à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco, destaca que, com as novas nomeações, o Governo do Estado segue atuando no sentido de fortalecer o efetivo das forças de segurança pública e demonstrando empenho na valorização dos profissionais. “No período de 2021 a 2025, o sistema socioeducativo mineiro recebeu investimento total de aproximadamente R$ 294 milhões em obras, aquisição de mobiliário, estruturação para atendimentos e para a implementação de novas unidades. Houve também aumento na oferta de oficinas culturais, esportivas e de orientação profissional aos adolescentes assistidos”, informa Greco.