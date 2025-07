Agência Minas Gerais | Minas Gerais promove a 37ª edição do evento que mergulha na arte de Guimarães Rosa, em Cordisburgo

Relacionadas



Berço de João Guimarães Rosa, a cidade de Cordisburgo, localizada na região Central de Minas Gerais, vira um grande palco literário durante a 37ª Semana Rosiana, que começa neste domingo (6/7) e vai até 13/7, no Museu Casa Guimarães Rosa, com entrada gratuita (algumas atividades requerem inscrição prévia).

A pequena cidade de 8 mil habitantes recebe apaixonados pela literatura do autor de todo o país, conhecidos como rosianos, com o tema “Personagens e suas lembranças, bichos e suas estórias em Guimarães Rosa”.

O evento promove uma reflexão profunda sobre a relação entre humanos, animais e paisagens na obra do escritor mineiro, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, e convida o público a explorar as camadas simbólicas de Guimarães Rosa, em que animais e paisagens não são meros cenários, mas agentes da narrativa.

A programação inclui debates, narração de histórias, caminhadas ecoliterárias, oficinas, exposições e shows, além da tradicional feira gastronômica com sabores mineiros, e propõe diálogos sobre identidade, memória e existência, inspirando-se em personagens como Riobaldo e Diadorim, cujas trajetórias se entrelaçam com o sertão e seus bichos.

A Semana Rosiana tem realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e do Museu Casa Guimarães Rosa, espaço que preserva a história do autor, da Prefeitura de Cordisburgo e da Academia Cordisburguense de Letras Guimarães Rosa.

Tradição e impacto da Semana Rosiana

Criada em 1980 pela Academia Cordisburguense de Letras João Guimarães Rosa, a Semana Rosiana consolidou-se como um marco cultural, atraindo pesquisadores, artistas e turistas para a cidade. Além de difundir a literatura rosiana, o evento movimenta a economia local e destaca as riquezas de Cordisburgo, como a Gruta do Maquiné, um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo, e o Museu Casa Guimarães Rosa,.

A programação completa pode ser acessada neste link.











Museu Casa Guimarães Rosa

Inaugurado em 1974, o Museu Casa Guimarães Rosa está instalado na casa onde Guimarães Rosa nasceu e viveu os primeiros anos de sua infância (1908 – 1917). O edifício é composto pela residência onde a família Guimarães Rosa habitava e pela venda mantida pelo pai do escritor, “seu” Florduardo, ou simplesmente “seu Fulô”.

A instituição é dedicada à preservação da memória biográfica e literária de um dos maiores escritores da literatura nacional. Os documentos, fotografias e objetos do acervo do Museu refletem aspectos da vida pessoal de Guimarães Rosa, além de sua atuação profissional como médico, escritor e funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

Atualmente, o Museu Casa Guimarães Rosa exibe a exposição de longa duração Rosa dos Tempos, Rosa dos Ventos, que proporciona uma imersão nos espaços residenciais da Família Guimarães Rosa e na literatura de seu membro mais ilustre. O universo rosiano e sertanejo se mesclam oferecendo ao público uma mostra da genialidade de Guimarães Rosa como escritor, médico, cônsul, pai, filho, marido e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).