Jorginho Mello participa de celebração pelos 70 anos da Maternidade Carmela Dutra em Florianópolis

Foto: Jonatã Rocha /SECOM

O governador Jorginho Mello, acompanhado pelo secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, participou neste sábado, 5, do cortejo em celebração aos 70 anos da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. A ação foi realizada em referência à cerimônia de inauguração da unidade, ocorrida em 3 de julho de 1955.

“A Carmela Dutra simboliza o nosso compromisso com a vida. Estamos investindo para que cada mãe e cada criança recebam o melhor atendimento possível. Estamos colocando recursos importantes aqui porque entendemos o papel essencial que a Maternidade tem para a saúde das mulheres e das famílias em Santa Catarina”, ressalta o governador.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

A caminhada começou na Arquidiocese da Capital e seguiu até a escadaria da Maternidade Carmela Dutra. A programação contou com a participação da Banda do Exército e um momento religioso conduzido pelo bispo auxiliar Dom Onécimo Alberton, padre David Antônio Coelho e diácono Antônio Camilo dos Santos.

Durante o evento, a direção do hospital apresentou ao governador uma nova ala planejada, aguardada por profissionais e pacientes. O chefe do Executivo estadual orientou o secretário Diogo Demarchi a dialogar com a gestão da MCD para atualização do projeto e análise de viabilidade da obra. Ainda na ocasião, com a presença das autoridades, a UTI Neonatal recebeu o nome de Dr. Nelson Grisard, em homenagem ao médico aposentado que deixou um legado marcante na entidade.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

300 nascimentos por mês

Fundada como a primeira maternidade pública de Santa Catarina, a Carmela Dutra se tornou, ao longo de sete décadas, um símbolo de Florianópolis e parte da identidade “manezinha”. Referência no cuidado com a saúde da mulher e de recém-nascidos, a instituição realiza, em média, 300 partos por mês.

Como parte das comemorações pelos 70 anos, foi inaugurada, na quinta-feira, 3, a reforma da Unidade de Internação – Posto 2. O espaço passou por melhorias estruturais, recebeu nova manta vinílica, adequações na rede de gases e ampliação de leitos. A obra foi executada com recursos do Governo do Estado, da Associação de Voluntárias e da empresa Koerich.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

“A Carmela simboliza vida. Muita gente passa por aqui, é uma entidade histórica. Agradeço a todos que dedicaram seu tempo nesta trajetória. Muitas pessoas ajudaram a construir este espaço de forma muito forte. Desde 2023, estamos fazendo adequações em todas as unidades de Santa Catarina e aqui não é diferente. Já concluímos obras e seguimos realizando. Assim, passo a passo, vamos entregar mais dignidade, acolhimento e qualidade, para que venham mais 70 anos e muitos mais”, salienta o secretário Diogo Demarchi.

Nos últimos anos, o Estado intensificou os investimentos para modernizar e ampliar os serviços de saúde. Entre as melhorias recentes estão a revitalização do Centro Obstétrico, com aumento no número de leitos e reestruturação física; a nova sala de espera, climatizada e acessível, com fraldário e banheiros; e a instalação de um mamógrafo digital, que dobrou a capacidade de exames, avanços que reforçam o compromisso com uma assistência segura e de qualidade à população.

“Santa Catarina está recebendo uma gestão comprometida com a qualidade, para fazer a saúde avançar e melhorar o tratamento das pessoas. Aqui não é diferente, cuidamos das mulheres e seus bebês com zelo, carinho e dedicação. É uma honra ver a Carmela Dutra ser referência no atendimento à saúde da mulher no estado”, celebra o diretor da unidade, Gilberto Marçal Seemann.

Foto: Jonatã Rocha/SECOM

O evento contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Saúde, da Prefeitura de Florianópolis, colaboradores da Maternidade e membros da comunidade.

