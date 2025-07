Miniatletas e famílias se divertem em corridinhas em programação do aniversário de Boa Vista

Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



O dia começou com o “fofurômetro’’ em alta. Isso porque, na Capital da Primeira Infância, a prática esportiva começa cedo, e até os bichinhos de estimação têm vez. Neste domingo, 6, na Vila Olímpica Roberto Marinho, a Prefeitura de Boa Vista promoveu as corridinhas Baby, Kids e Pet como parte das comemorações de aniversário de 135 anos da cidade. As três categorias tiveram mais de 2 mil inscritos.

Nem mesmo a chuva que caiu no início da competição assustou o público de quase três mil pessoas que assistiu às provas da arquibancada. Mas, não demorou muito para o tempo abrir e a competição ficar ainda mais animada.

“A programação começou muito bem, mesmo com a chuva, a população veio em peso, abraçou o evento e tá todo mundo se divertindo. As arquibancadas são cobertas e estavam lotadas. Todas as corridinhas ocorreram dentro do programado”, disse Dyego Monnzaho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC).

Corridinha Baby

Esta é a 6ª edição da Corridinha Baby, que contempla os bebês de 8 meses a 1 ano e 11 meses, nos percursos 3 metros (8 a 10 meses); de 5 m (11 a 12 meses); de 8 m (13 a 15 meses); 10 m (de 16 a 18 meses) e de 12 m (19 a 23 meses). A prova aconteceu em uma quadra coberta.

Para estimular largada e chegada dos bebês, os pais usaram chocalhos, chupeta, bichos de pelúcia, bola, assim como outros acessórios permitidos para atrair a atenção dos pequenos atletas. Jhonatan Bezerra, de 8 meses, participou pela primeira vez da Corridinha Baby e fez a alegria do papai.

“Eu acho que meu filho adorou muito e se divertiu bastante aqui. A prefeitura está de parabéns pelo evento. É interessante ver essa participação das crianças, dos bebês, incentivando o esporte desde cedo. Espero que eles continuem assim”, destacou Dionatan Gomes, pai de Jhonatan.

Corridinha Kids

A 10ª edição da Corridinha Kids recebeu os baixinhos de 1 a 13 anos. O percurso ficou assim: de 2 a 3 anos – 50m; de 4 a 5 anos – 100m; de 6 a 7 anos – 200m; de 8 a 9 anos – 400m; de 10 a 11 anos – 600m e de 12 a 13 anos – 800m.

“Me diverti demais. Ter minha família ali, na torcida, deixou tudo ainda mais especial. Foi muito legal. Vou guardar na memória”, comentou a miniatleta Bianca Bismarck, 8 anos.

Corridinha Pet

A Corridinha Pet celebrou sua 3ª edição. O gramado virou um desfile dos amiguinhos de quatro patas. Os “doguinhos”, pequenos e grandões, acompanhados de seus tutores, desfilaram charme e beleza, em alta velocidade, com suas bandanas, bem como acessórios de destaques, em um percurso de 100m.

O “autleta” Romeu, de 1 ano e 3 meses, mostrou toda sua habilidade na corrida. Uma experiência divertida tanto para o bichinho, quanto para o tutor, Ítalo Lopes. “A gente fica muito alegre em trazer nosso pet pra correr. É um momento de diversão e descontração”, disse Ítalo.

Todas as crianças e pets que concluíram as provas receberam medalha e lanche. Isso porque essas modalidades não são competitivas.

Participação especial

A programação da Corrida 9 de Julho na Vila Olímpica Roberto Marinho encerrou com a partição de 78 idosos do projeto Cabelos de Prata que deram um show de disposição na pista. Dessa forma, em apenas três minutos, Cícero Freitas da Silva, de 68 anos, do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Pintolândia, fechou a prova de 400 metros.

“Eu comecei a correr há menos de um ano, para sair de uma depressão. O Cabelos de Prata me ajudou muito. Hoje, participo de várias corridas de rua”, comentou.

