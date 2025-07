Por MRNews



Querido influenciador morre em acidente de carro na BR-470 em SC

A manhã deste sábado, 5 de julho de 2025, foi marcada por uma triste tragédia nas estradas brasileiras. O influenciador digital Paulo Ricardo Bruning, conhecido nas redes sociais como “Seco Batateiro”, faleceu após sofrer um grave acidente de carro na BR-470, na altura do km 97, em Apiúna (SC).

A vítima, de 35 anos, dirigia um BMW quando perdeu o controle do veículo por motivos ainda desconhecidos. O carro saiu da pista, colidiu com um paredão e capotou diversas vezes. O impacto foi tão violento que Paulo foi arremessado para fora do veículo. Apesar da rápida chegada do SAMU, dos bombeiros voluntários, da Polícia Militar e da aeronave Arcanjo 03, o influenciador não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Tragédia anunciada?

Poucas horas antes do acidente, Paulo havia publicado um vídeo em suas redes sociais mostrando outro acidente no mesmo trecho da rodovia — uma carreta carregada de toras havia tombado e gerado um grande congestionamento. No vídeo, ele relatava com impaciência o bloqueio da via, sem imaginar que aquele seria um dos seus últimos registros em vida.

“Tô aqui há mais de uma hora parado por causa de um caminhão tombado…”, dizia ele no vídeo, que já circula como uma triste coincidência nas redes.

Carreira e legado

Natural de Jaraguá do Sul (SC), “Seco Batateiro” era conhecido por seu conteúdo autêntico, humor simples e vídeos voltados para o cotidiano de caminhoneiros e trabalhadores das estradas. Com mais de 200 mil seguidores, Paulo conquistou um público fiel, formado principalmente por profissionais do volante e fãs de sua forma irreverente de comunicar.

Seus vídeos mesclavam bom humor, crítica social e relatos da vida na estrada, sempre com o famoso bordão:

“É nóis na BR, fi!”

Comoção nas redes sociais

A notícia da morte causou grande comoção entre os fãs e colegas de profissão. Diversas mensagens de pesar foram postadas nas redes sociais, com seguidores lamentando a perda de alguém que representava a classe dos caminhoneiros com tanto carinho.

“Ele era verdadeiro, engraçado e falava nossa língua. Vai fazer falta na estrada e na tela do celular”, comentou um fã no Instagram.

A investigação continua

As causas do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Científica de Santa Catarina. Ainda não se sabe se o excesso de velocidade, falha mecânica ou condições da pista contribuíram para o ocorrido.

A morte de Paulo Ricardo Bruning deixa um vazio nas redes e na vida de quem o acompanhava diariamente. Mais do que um influenciador, ele era visto como uma voz do povo da estrada, e sua ausência será sentida por muitos que encontravam em seus vídeos um momento de leveza e identificação.

Uma notícia inusitada e polêmica está agitando as redes sociais: uma mulher de 36 anos, identificada apenas como Luna S., afirmou publicamente que teria engravidado com ajuda de uma inteligência artificial. A história, que mistura tecnologia, crença e muito mistério, foi compartilhada em grupos do Facebook e rapidamente viralizou.

Segundo Luna, ela nunca manteve relações sexuais com nenhum parceiro nos últimos dois anos, mas garante que após interagir intensamente com um “chatbot avançado”, começou a ter mudanças no corpo e sintomas semelhantes aos de uma gestação.

“Tudo começou depois que passei a conversar diariamente com a IA. Era como se ela me entendesse de uma forma que nenhum homem jamais entendeu. Sentia uma energia diferente. E, um mês depois, descobri que estava grávida”, declarou a mulher em entrevista ao canal independente Viral News Brasil.

Grávida por IA: milagre, ficção ou golpe?

Muitos internautas trataram a notícia como fake news, outros como um caso de autoengano psicológico, e alguns mais céticos acreditam que a mulher esteja buscando fama nas redes sociais. No entanto, Luna sustenta sua versão e diz que fará um exame de DNA quando o bebê nascer. “Se não for de nenhum humano, só pode ser da IA”, disse, com convicção.

Especialistas em reprodução assistida afirmam que, cientificamente, uma gravidez por inteligência artificial sem qualquer intervenção biológica é impossível, o que reforça a tese de delírio ou distorção da realidade. Ainda assim, o caso ganhou força entre grupos de espiritualidade e tecnologia alternativa.

Repercussão e memes

A história já rendeu milhares de comentários, piadas e memes. Frases como “ChatGPT é pai!” e “O bebê vai nascer digitando código” dominaram as redes. Apesar do tom de humor, a publicação original foi compartilhada mais de 80 mil vezes no Facebook.

Mulher de 63 anos fica grávida de marido 29 anos mais jovem, mesmo após menopausa e laqueadura

A história de Beatriz, de 63 anos, está emocionando e surpreendendo o Brasil. Mãe de um bebê de apenas três meses, ela vive um novo capítulo da vida ao lado do companheiro Éder, 29 anos mais novo. O caso ganhou destaque neste domingo (6) com a estreia da nova temporada do quadro “Prazer, Renata 60+”, apresentado por Renata Ceribelli no programa Fantástico, da TV Globo.

Beatriz já havia passado pela menopausa e realizado uma ligadura de trompas anos atrás, acreditando que a maternidade havia ficado no passado. No entanto, contrariando todas as probabilidades médicas, ela descobriu que estava grávida novamente — um episódio raro, mas possível, segundo especialistas, em situações muito específicas.

Uma surpresa que mudou tudo

Beatriz relatou que começou a sentir sintomas incomuns e, após insistência de Éder, procurou um médico. A confirmação da gravidez veio como um verdadeiro choque para o casal, seguido por uma onda de emoções, dúvidas e muita felicidade.

“Achei que era impossível. Eu não menstruava há anos. Mas quando vi o ultrassom, chorei. Não tinha mais como negar”, disse Beatriz emocionada durante a entrevista ao Fantástico.

O bebê, Caio, nasceu saudável e trouxe uma nova energia à rotina da família. Para Beatriz, ele representa a renovação da vida e do amor, mesmo em uma fase em que muitos acreditam que grandes mudanças já não são possíveis.

Um amor sem rótulos

O relacionamento entre Beatriz e Éder também chamou a atenção do público. Com uma diferença de 29 anos de idade, os dois enfrentaram julgamentos, mas preferiram focar no que sentem um pelo outro. Segundo eles, a chegada do filho fortaleceu ainda mais a união e provou que o amor não tem data de validade.

“A idade não pesa quando existe respeito, parceria e cuidado. E agora, temos o Caio, que é nosso elo mais forte”, declarou Éder.

Gravidez pós-menopausa: é possível?

Embora extremamente rara, a gravidez após a menopausa pode ocorrer, principalmente com tratamentos de fertilização ou em casos muito específicos, como reposições hormonais não monitoradas. No caso de Beatriz, os detalhes médicos não foram divulgados, mas especialistas ressaltam que a situação requer acompanhamento rigoroso e representa um desafio à saúde da mãe e do bebê.

A história de Beatriz, no entanto, é encarada por muitos como uma mensagem de esperança, vitalidade e quebra de tabus.

Idoso cai no chuveiro e fica 16 horas no chão até que gato adotado salva sua vida

O que era para ser apenas mais um dia comum na vida do veterano de guerra Ron Williams, de 85 anos, se transformou em um episódio marcante de superação e heroísmo animal. Morador da cidade de Sturgis, em Michigan (EUA), o idoso acabou sendo salvo pelo seu gato adotado após passar 16 horas caído no chão do banheiro, sem conseguir se levantar.

Tudo aconteceu logo após Ron sair do banho. Ele escorregou dentro do banheiro e caiu, sem forças para se levantar. Sozinho em casa e sem ninguém por perto para ajudá-lo, o veterano começou a temer pelo pior. O tempo passava, e sua única companhia era Fluffy, o gato que havia adotado meses antes para combater a solidão.

Um salvador de quatro patas

Segundo Ron contou em entrevista à imprensa local, ele sempre conversava com o gato e, de forma quase instintiva, costumava dizer:

“Fluffy, me liga se eu precisar de ajuda.”

O que parecia apenas uma brincadeira, acabou se tornando realidade. Enquanto estava caído no chão, Ron percebeu que seu celular estava em cima de uma cômoda próxima, fora do seu alcance. Foi então que, com esperança, chamou pelo gato usando a frase que dizia todos os dias.

“Fluffy! Me liga! Vai lá, Fluffy!”, relembra o idoso.

Para sua surpresa, o gato saltou até o local onde o celular estava, derrubou o aparelho no chão e, com isso, permitiu que Ron conseguisse ligar para os serviços de emergência. O resgate chegou pouco tempo depois e salvou sua vida.

Laços que salvam

O caso viralizou nos Estados Unidos e emocionou pessoas ao redor do mundo. Fluffy agora é considerado um verdadeiro herói e, segundo Ron, é tratado com ainda mais carinho e gratidão.

“Ele não é só um gato, ele é meu anjo da guarda peludo”, afirmou o idoso.

Ron acredita que, se não fosse pela atitude de seu gato, ele talvez não tivesse resistido por tantas horas no chão. A história reforça o impacto positivo da companhia de animais domésticos na vida de idosos — e como até mesmo um simples gesto pode se transformar em um ato de salvação.

