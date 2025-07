Rádio Nacional leva ao ar tributo aos 80 anos de Ivan Lins

Por MRNews



Neste domingo (6), a Rádio Nacional transmite um especial em homenagem aos 80 anos do cantor, pianista e compositor Ivan Lins, um dos maiores nomes da música brasileira. O programa vai ao ar às 22h, com locução de Gláucia Araújo.

Com mais de cinco décadas de carreira, Ivan Lins construiu um legado marcado por melodias sofisticadas, letras profundas e uma trajetória que dialoga intensamente com a televisão, o rádio e o cenário musical internacional.

O especial destaca desde os primeiros passos do artista, que começou em festivais no final da década de 1960, até o reconhecimento como um dos compositores mais gravados no Brasil e no exterior.

Brics aumentam produção científica em 10 vezes entre 2000 e 2024

Política brasileira não enxerga ciência como solução, diz pesquisadora

A virada na carreira de Ivan Lins aconteceu quando Elis Regina gravou Madalena, composição feita em parceria com Ronaldo Monteiro de Souza, que se tornou um grande sucesso e foi tema de novela da TV Globo. A partir daí, Ivan não parou mais.

Em parceria com o letrista Vítor Martins, criou hits como Começar de Novo, Abre Alas, Desesperar Jamais, Novo Tempo, Vitoriosa e Lembra de Mim. Essas canções não só marcaram gerações como também se tornaram trilhas sonoras inesquecíveis de novelas e séries da televisão brasileira.

O especial da Rádio Nacional também destaca a dimensão internacional da trajetória do artista. Suas composições foram gravadas por nomes como Quincy Jones, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Prêmios como o importante Grammy consolidaram Ivan Lins como um dos poucos brasileiros com carreira sólida no mercado de jazz e música instrumental fora do país.

Com produção de Cezar Faccioli e coordenação de Cynthia Cruz, o programa apresenta sucessos do homenageado na voz de grandes nomes da MPB e do próprio Ivan Lins. O repertório inclui Madalena, O Amor é o Meu País, Abre Alas, Dinorah, Dinorah, Aos Nossos Filhos, Começar de Novo, Bilhete, Rio de Maio, Sou Eu, Jobiniando, Lua Soberana e Um novo tempo.

Brasil decide AmeriCup feminina de basquete contra Estados Unidos

Líderes chegam para a reunião de Cúpula do Brics no MAM

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Especial – Ivan Lins 80 anos – domingo, dia 06/07, às 22h, na Rádio Nacional

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais:

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

X: https://x.com/radionacionalbr

Streaming:

https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional:

Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional: