Representando MS, e-visit@ Endemias conquista mais um prêmio nacional por inovação na saúde pública

Sistema da SES vence como melhor case no CIO Cerrado Public Connection 2025, reforçando o protagonismo de MS na transformação digital da saúde

O sistema e-visit@ Endemias, desenvolvido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), acaba de ser eleito o melhor case de sucesso no evento CIO Cerrado Public Connection 2025, realizado entre 25 e 29 de junho, em Pirenópolis (GO).

A premiação aconteceu em um dos maiores encontros de líderes de tecnologia do setor público no Brasil, reunindo 81 representantes de tecnologia de estados do Centro-Oeste e convidados de MG, em um ambiente voltado à troca de experiências, parcerias e inovação.

O evento contou com a inscrição de 30 projetos, dos quais apenas 8 foram selecionados para apresentação final. O e-visit@ se destacou pela transformação digital que vem promovendo na saúde pública e pelo uso eficiente da tecnologia na atuação de agentes de endemias. Na cerimônia de encerramento, em 28 de junho, o case foi anunciado como vencedor, consolidando-se como uma referência nacional no uso de soluções digitais aplicadas à gestão pública.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola, “o reconhecimento no CIO Cerrado demonstra a maturidade técnica do sistema e sua aderência às necessidades operacionais da vigilância em saúde. O e-VISITA foi concebido para garantir rastreabilidade, agilidade na coleta de dados e integração com os fluxos de decisão. O prêmio valida a arquitetura tecnológica adotada e reforça nosso compromisso com soluções escaláveis e que vem sendo replicadas em outros estados”.

Expansão e nova funcionalidade

A plataforma e-Visit@ Endemias, criada em 2018, é uma ferramenta de gestão sanitária que já cobre os 79 municípios do estado, envolvendo cerca de 2.000 agentes de campo, supervisores e coordenadores. Iniciativa custeada pelo governo estadual, ele une tecnologia e saúde pública para reduzir os impactos das doenças. Seu funcionamento é considerado pleno em MS tendo em vista que após a criação do sistema, o Governo do Estado investiu em tecnologia e entrega de smartphones e oferecimento de linhas de dados para garantir o acesso ao sistema.

Em setembro de 2020, a Plataforma e-visit@ Endemias conquistou o primeiro lugar na categoria Saúde no 1º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central, que reúne sete estados consorciados. A premiação reconhece servidores que implementam projetos inovadores e bem-sucedidos, promovendo experiências de excelência.

A plataforma também conquistou o 1º lugar na modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso, no XVII Prémio Sul-Mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. De lá para cá, aprimorou os sistemas, cobriu a totalidade dos municípios de MS e extrapolou suas fronteiras.

A recente premiação reforça o impacto do e-visit@ em um momento chave de sua evolução. Em junho deste ano, o sistema ganhou uma nova funcionalidade lançada em Ponta Porã, que permite a agentes de combate a endemias registrar em tempo real focos do mosquito Aedes aegypti em locais públicos como praças e terrenos baldios. Os registros contam com foto, localização e descrição do ambiente, otimizando a resposta das autoridades.

O reconhecimento obtido no CIO Cerrado é mais um passo na consolidação do e-visit@ como uma solução inovadora de alcance nacional, reforçando o protagonismo de MS na modernização da gestão em saúde.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação