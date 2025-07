Estado mais seguro do país: testes de reconhecimento facial em eventos ganham reforço de drones

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Santa Catarina dá mais um passo no uso de tecnologia de ponta para reforçar a segurança pública. O governador Jorginho Mello anunciou o início de uma nova etapa de testes do sistema de reconhecimento facial, agora integrado ao uso de drones, durante grandes eventos no estado. A operação é conduzida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SC) e tem como objetivo ampliar a capacidade de monitoramento e garantir mais proteção em locais com grande circulação de pessoas.

O primeiro uso da tecnologia será durante as comemorações do aniversário de Balneário Camboriú, nos dias 19 e 20 de julho. Os drones com câmeras de reconhecimento facial estarão em operação como apoio às forças de segurança, monitorando em tempo real os pontos de maior concentração de público.

Além disso, o sistema com câmeras fixas vai operar durante a Festa da Tainha, em Balneário Barra do Sul, dos dias 10 a 14 de julho. Os testes fazem parte de uma série de estudos de viabilidade técnica realizados pela SSP antes da implantação definitiva do sistema em outras cidades do estado.

“Queremos as famílias ocupando os espaços públicos, aproveitando os eventos com tranquilidade. Nosso compromisso é investir em segurança com inteligência, eficiência e respeito ao cidadão de bem. É mais uma estrutura à disposição das nossas forças para proteger o catarinense”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O sistema já demonstrou eficiência em eventos como a Festa do Pinhão, em Lages, onde nenhuma ocorrência de furto foi registrada durante os 17 dias de festa. A operação combinada entre tecnologia e efetivo policial permitiu a identificação de pessoas com mandado de prisão em aberto, que foram devidamente detidas.

“Nossos estudos de viabilidade técnica têm demonstrado a eficiência do sistema. Vamos seguir com os testes de reconhecimento facial e agora com o apoio de drones. Assim, conseguimos identificar com agilidade quem tem pendências com a Justiça, reforçando a prevenção e a resposta rápida das forças policiais”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff.

Como funciona o sistema

O sistema opera por meio de câmeras inteligentes que captam imagens faciais em tempo real. Os dados são automaticamente cruzados com os bancos da Segurança Pública e, caso haja alguma restrição, o sistema emite um alerta para a central de monitoramento. A guarnição mais próxima é acionada, realiza a abordagem, confirma a identidade e, se necessário, efetua a detenção para os devidos procedimentos legais.