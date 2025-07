Governo de Roraima anuncia atrações nacionais do arraial

O São João no Parque Anauá 2025 já começou a ganhar forma e cores com o evento de lançamento oficial realizado neste domingo, 6, no CAF (Centro Amazônico de Fronteiras) da Universidade Federal de Roraima. Em uma noite marcada pela celebração da cultura popular, o governador Antonio Denarium anunciou as 10 atrações nacionais que irão animar a tradicional festa junina, que neste ano será realizada entre os dias 22 e 27 de julho.

Estão confirmados grandes nomes da música brasileira na edição deste ano. Na primeira noite (22), a dupla Israel & Rodolffo abre o arraial, seguido dos artistas Zé Vaqueiro e Manim Vaqueiro (23) juntos no palco, George Henrique & Rodrigo e Túlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), Jonas Esticado, Jefferson Moraes e Guilherme & Benutto (27). Os shows acontecerão no palco principal ao lado do Forródromo.

Durante o lançamento, o governador destacou o papel do São João como uma das maiores vitrines culturais e econômicas de Roraima, agora oficialmente reconhecido pelo Ministério do Turismo como evento do calendário nacional.

“Todos os dias haverá grandes eventos no Parque Anauá, que receberá uma festa grandiosa promovida pelo Governo do Estado. Temos mais uma grande novidade: a escolha do rei e da rainha do São João no Parque Anauá, além da apresentação oficial do layout do parque, que será palco desse grande evento”, afirmou o governador.

A abertura oficial também contou com a apresentação do grupo Criart Teatral e da cantora Euterpe. Os deputados federais Zé Haroldo Cathedral e Stélio Dener, secretários e vereadores da capital e do interior também estiveram presentes.

O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, ressaltou que a festa deste ano marca um novo patamar em estrutura, valorização artística e reconhecimento nacional. Ele enfatizou o investimento recorde de R$ 8 milhões na realização do evento, recurso alocado por emenda parlamentar do deputado federal Zé Haroldo Cathedral, via Ministério do Turismo.

“Este ano temos um diferencial, que é a quantidade de atrações nacionais. Teremos 10 atrações nacionais, algo inédito na história do evento. Até então, o máximo que tivemos foram quatro atrações desse porte. Ou seja, em 2025, o São João no Parque Anauá realmente ganha uma nova dimensão. Pela primeira vez, o evento está sendo reconhecido pelo Ministério do Turismo como parte do calendário nacional de eventos turísticos e passa a integrar oficialmente o roteiro turístico nacional”, destacou o secretário.

DANÇA E COMPETIÇÃO

O lançamento oficial, que contou com a presença de artistas e quadrilheiros, também incluiu o Concurso de Majestades Juninas, que elegeu os representantes nas categorias Casal de Noivos, Rainha Caipira, Rei Matuto e Rainha da Diversidade, entre agremiações de todo o Estado.

A estrutura do São João 2025 contará com dois palcos (um principal e outro cultural), arena junina, 180 barracas da economia criativa e espaço para competições entre quadrilhas. O número de empreendedores cadastrados quase dobrou em relação ao ano anterior, promovendo geração de renda e oportunidades para centenas de famílias.

Além da programação musical, o evento trará seis noites de competição entre 28 quadrilhas dos grupos Especial, Acesso e Emergente, com premiação total superior a R$ 1,5 milhão – crescimento de 59% de repasse aos grupos culturais em relação ao ano anterior.

O presidente da Ferquaj (Federação Roraimense de Quadrilhas Juninas), Jhonathas Rodrigues, destacou a importância do apoio do Governo do Estado para os grupos de quadrilha junina. Segundo ele, a ajuda de custo repassada anualmente representa um incentivo fundamental para a valorização da cultura popular em Roraima.

“Aguardamos todos os anos esse recurso que o Governo disponibiliza para os grupos, que é uma ajuda de custo muito importante. É uma forma de fomentar a cultura aqui no nosso estado, então isso tem um valor enorme para todos nós. Nós, quadrilheiros, estamos muito agradecidos por essa parceria que o Governo do Estado de Roraima mantém, por meio da Federação Roraimense de Quadrilhas, promovendo e fortalecendo a cultura do nosso povo”, destaca.

SOBRE OS ARTISTAS

Israel & Rodolffo: Naturais de Goiás, os dois são amigos desde a infância e iniciaram a carreira musical juntos ainda na adolescência, em 2009. A dupla ganhou projeção nacional especialmente após a participação de Rodolffo no reality show Big Brother Brasil 21, o que impulsionou o sucesso da música “Batom de Cereja”, que se tornou um dos maiores hits de 2021.

Zé Vaqueiro: Nasceu em Ouricuri, Pernambuco. Cresceu em um ambiente musical, sua mãe, também cantora, o levava para shows desde criança e passou a cantar ainda jovem em festas e bares, enquanto ajudava vendendo sorvete e trabalhando em lava-jato. Só em 2020, durante a pandemia, explodiu nacionalmente com os hits “Tenho Medo” e “Letícia”, ultrapassando 100 milhões de visualizações cada no YouTube e figurando entre as músicas mais escutadas no Brasil.

Manim Vaqueiro: Natural de Ipubi, no sertão pernambucano, vive uma ascensão na carreira desde o hit “Diz a verdade” que virou trend no TikTok e Instagram em 2023. Manim Vaqueiro ganhou destaque no Nordeste e, em 2022, iniciou uma turnê por todo o Brasil com o DVD “Sonhe e realize”, gravado em Fortaleza, que gerou os maiores frutos da carreira do cantor.

George Henrique & Rodrigo: Irmãos nascidos em Goiânia e que se destacam pelo estilo que mescla o sertanejo tradicional com influências modernas, abordando temas como amor, sofrência e cotidiano. Apadrinhados por Bruno, da dupla Bruno & Marrone, eles ganharam notoriedade com sucessos como “Tá Bagunçado”, “Receita de Amar” e “De Copo em Copo”.

Túlio Milionário: Nascido em Natal (RN), se destacou no universo do forró e do piseiro. Iniciou sua carreira como músico tocando saxofone no grupo Milionários do Forró, onde ganhou o apelido que carrega até hoje. O auge veio em 2024 com o megahit “Casca de Bala”, que chegou à 7ª posição entre as músicas virais do Spotify global e ocupou lugar no Billboard Brasil Hot 100. A canção rendeu ao cantor o prêmio de “Forró do Ano” no Prêmio Multishow 2024 e ultrapassou a marca de 1,5 bilhão de streams.

Lucas Lucco: Mineiro de Patrocínio, começou a cantar influência do pai que trabalhou boa parte da vida no rádio. Aos 10 anos de idade, começou a praticar aulas de violão e de canto, chegando a cantar em um coral de igreja. Em 2013, lançou seu primeiro álbum, intitulado Nem Te Conto, com quinze faixas, com a participação dos padrinhos Israel & Rodolffo e do cantor Mr. Catra.

Companhia do Calypso: Banda formada em Belém do Pará no ano de 2002. e conhecida por misturar ritmos como calypso, cúmbia, merengue e música eletrônica. A banda foi uma das pioneiras no movimento do “calypso moderno” no Brasil.

Jonas Esticado: Nascido em Juazeiro do Norte (CE), é um dos nomes de maior destaque do forró contemporâneo no Brasil. Conhecido por unir o forró com influências sertanejas e até batidas de reggaeton e funk, ele se define como “forró com pegada”. Um dos seus principais hits, “Investe em Mim”, estourou após Gusttavo Lima cantar em live de São João; acumulou mais de 55 milhões de views no YouTube e posições de destaque no Spotify.

Jefferson Moraes: Nascido em Londrina (PR), é um cantor e compositor brasileiro, representando com destaque o sertanejo romântico. Começou se apresentando em bares de Londrina e em 2015, lançou seu primeiro álbum JM e conquistou maior visibilidade ao vencer o quadro Iluminados, no Domingão do Faustão.

Guilherme & Benutto: Ganharam destaque no cenário da música sertaneja a partir de 2019, com um estilo que mistura o sertanejo romântico com elementos de sofrência e batidas animadas. Ex-integrantes de outros projetos musicais, a dupla se consolidou com hits como “3 Batidas”, “Pulei na Piscina” e “Sigilo”, conquistando espaço nas rádios e plataformas digitais.

