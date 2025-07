Jogadores do São José reforçam o time da vacinação

Lucas Brito





Os jogadores do São José Esporte Clube marcaram um golaço fora de campo nesta segunda-feira (7). O elenco profissional recebeu a vacina contra a gripe, reforçando a importância de jogar junto com a saúde e se proteger neste inverno.

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São José dos Campos e o clube, a imunização aconteceu no próprio estádio Martins Pereira, abrangendo ainda a comissão técnica e demais funcionários.

A iniciativa visa conscientizar sobre a importância da vacinação, utilizando o bom exemplo dos jogadores como incentivo às pessoas que ainda não atualizaram a carteira vacinal.

“É fundamental estar com a saúde em dia para garantir um bom desempenho nas partidas e no dia a dia. A gente se previne e cuida de quem está ao nosso redor”, afirmou João Igor, meio-campista do time.



João Igor aponta para o curativo da vacina | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

“Nós sempre contamos com o apoio da nossa torcida e precisamos que eles estejam juntos com a gente nessa também. Todos vacinados, vibrando pelo São José”, destaca Caique Geloni, lateral-direito.



Caique Geloni recebe a vacina | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

No último domingo (6), a Prefeitura levou a vacinação contra a gripe até a porta do estádio, durante o jogo do São José contra o Oeste, facilitando o acesso aos torcedores que têm dificuldade em comparecer às unidades durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos. Ao todo, foram aplicadas 160 doses.

A partida foi válida pela 4ª rodada da Copa Paulista, com vitória da Águia do Vale por 2 a 0, mantendo a invencibilidade na competição. A equipe soma 12 pontos na liderança do Grupo D e está com 100% de aproveitamento, tendo vencido todos os confrontos até aqui.



Torcedores de todas as idades aproveitaram a oportunidade para se vacinar contra gripe | Foto: Rodrigo Lopes/Divulgação

Vacinação

Em São José dos Campos, a cobertura contra a gripe está baixa: apenas 49,48% do grupo prioritário (gestantes, crianças e idosos) se vacinou. A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença.

A campanha, ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, prossegue de segunda a sexta-feira com todas as 40 UBSs Resolve e as 5 Unidades Avançadas abertas para vacinação, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade. Consulte os endereços, horários de funcionamento e telefones de cada unidade no site da Prefeitura.

Para oferecer mais praticidade, a Prefeitura lançou o Vacina Rápida, serviço digital onde os munícipes podem conferir as 20 UBSs Resolve com atendimento mais ágil naquele momento. Além deste ranking, o tempo médio de qualquer UBS da cidade pode ser consultado pelo telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

Empresas e instituições interessadas podem agendar a vacinação diretamente com a Prefeitura pelo e-mail: imunizacao@sjc.sp.gov.br.

Desde 1º de abril até esta segunda-feira (7), 184.580 doses já foram aplicadas para todos os públicos no município.



