Prefeitura interdita vias em Boa Vista para a Corrida 9 de Julho; veja os trechos

Para garantir a segurança dos participantes da Corrida Internacional 9 de Julho, a Prefeitura de Boa Vista vai interditar diversas vias da cidade a partir da meia-noite desta quarta-feira, 9. As interdições serão coordenadas pela Superintendência Municipal de Trânsito (SmTran).

Algumas ruas terão o tráfego bloqueado ainda à meia-noite, enquanto outras só serão interditadas a partir das 7h e 9h da manhã. A liberação das vias ocorrerá após o encerramento do evento.

Trechos interditados a partir da meia-noite de quarta, 9

Avenida Ville Roy com Avenida Coronel Pinto

Avenida Ville Roy com Rua Alfredo Cruz

Avenida Ville Roy com Rua Barão do Rio Branco

Avenida Ville Roy com Rua Coronel Mota

Avenida Ville Roy com Rua Presidente Costa e Silva

Avenida Ville Roy com Rua Sete de Setembro

Avenida Ville Roy com Rua Treze de Maio

Avenida Ville Roy com Rua Pedro Teixeira

Avenida Ville Roy com Rua Vítor Hugo

Avenida Ville Roy com Rua Perimetral Norte

Avenida Ville Roy com a Rua Ana Nery

Avenida Ville Roy com a Rua Casemiro de Abreu

Avenida Ville Roy com Rua Maria de Lourdes Paracat Lucena

Avenida Ville Roy com a Rua Deusuita Mutran Paracat

Avenida Ville Roy com a Rua Rio Juruá

Avenida Ville Roy com a Rua do Araçazeiro

Avenida Ville Roy com a Avenida do Taperebazeiro

Avenida Ville Roy com a Rua da Sirigueira

Avenida Ville Roy com a Rua Hugo Mallet

Avenida Ville Roy com a Rua Capitão Castro Mendes

Avenida Ville Roy com a Rua sem nome (esquina da loja Avazi Band)

Avenida Ville Roy com a Rua Araçazeiro

Avenida Ville Roy com a Rua da Mangueira

Avenida Ville Roy com a Rua da Tamarineira

Avenida Ville Roy com a Rua da Tangerineira

Avenida Ville Roy com a Rua Minervina Franco de Campos

Avenida Ville Roy com a Rua João Pereira Caldas

Avenida Ville Roy com a Rua Roberto Costa

Avenida Ville Roy com a Rua Raimundo Acioli Cavalcante

Avenida Ville Roy com a Rua João XXIII

Avenida Ville Roy com a Rua Maiogong

Avenida Ville Roy com a Rua Uaica

Avenida Ville Roy com a Rua Jaricuna

Avenida Capitão Júlio Bezerra com a Rua Coronel Pinto

Praça do Centro Cívico com a Rua Professor Agnelo Bitencourt

Avenida Capitão Ene Garcez com a Rua Coronel Pinto

Trechos interditados a partir das 7h de quarta, 9

Avenida Capitão Ene Garcez com Rua Cecília Brasil

Avenida Capitão Ene Garcez com Rua Araújo Filho

Praça do Centro Cívico com Avenida Mário Homem de Melo

Praça do Centro Cívico com Avenida Glaycon de Paiva

Praça do Centro Cívico com Avenida Ville Roy

Praça do Centro Cívico com Avenida Nossa Senhora da Consolata

Praça do Centro Cívico com Avenida Benjamim Constant

Avenida Sílvio Botelho com Avenida Getúlio Vargas

Praça do Centro Cívico com Avenida João Pereira de Melo

Praça do Centro Cívico com Avenida Benjamim Constant Escola Lobo D’Almada (dois pontos)

Praça do Centro Cívico com Avenida Nossa Senhora da Consolata (Correios)

Avenida Ville Roy com Avenida Major Williams (dois sentidos)

Avenida Ville Roy com Avenida Santos Dumont (dois sentidos)

Avenida Ville Roy com Rua Presidente Juscelino Kubitschek (estacionamento Canarinho)

Avenida Ville Roy com Avenida Governador Anchieta (dois sentidos)

Avenida Ville Roy com Avenida Luís Canuto Chaves

Avenida Ville Roy com a Rua da Bacabeira

Avenida Ville Roy com a Rua Presidente Juscelino Kubitschek

Avenida Capitão Júlio Bezerra com a Rua Coronel Pinto

Além da Rua Coronel Pinto à Rua Professor Agnelo Bitencourt

A corrida

A Corrida é faz parte do calendário municipal de eventos em comemoração ao aniversário da Capital, Boa Vista, e que este ano completará então, 135 anos.

