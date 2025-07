Agência Minas Gerais | Escolas mineiras dão início à etapa de produção textual da Olimpíada de Redação da Rede Estadual

Teve início nesta segunda-feira (7/7) a produção das redações da Olimpíada de Redação da Rede Estadual, promovida pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG). Até a próxima sexta-feira (11/7), estudantes de todas as regiões do estado estarão envolvidos, em sala de aula, na construção dos textos sobre o tema “Os efeitos do uso excessivo do celular por crianças, adolescentes e jovens”.

A iniciativa, anunciada em maio, mobiliza estudantes do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, incluindo participantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da educação especial, do sistema prisional e do socioeducativo. A proposta vai além da competição, é uma oportunidade de desenvolver a capacidade de argumentação, expressão e análise crítica sobre um tema presente na vida dos jovens.

“A Olimpíada de Redação é uma ação estratégica dentro do nosso Projeto de Leitura e Escrita. É uma oportunidade valiosa para que os estudantes desenvolvam suas habilidades e expressem suas ideias. Incentivamos todas as escolas da rede a participarem ativamente”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Kellen Senra.

Etapas da competição

A Olimpíada de Redação será realizada em três etapas: escolar, regional e estadual. As três etapas terão comissões específicas de avaliação, formadas por profissionais da rede.

A seleção dos textos levará em consideração critérios como domínio da norma culta da Língua Portuguesa, coerência, coesão, adequação ao gênero textual e o cumprimento do número de linhas exigido, de acordo com a etapa de ensino.

As categorias são divididas por faixa escolar: estudantes do 5º ano do ensino fundamental deverão produzir uma narrativa curta, com texto entre 7 e 15 linhas; alunos do 6º ao 9º ano escreverão uma narrativa longa, com 15 a 20 linhas; e os estudantes do ensino médio farão uma redação dissertativo-argumentativa, com textos entre 20 e 30 linhas.

Reconhecimento e premiação

Os estudantes selecionados nas diferentes etapas receberão medalhas, placas de reconhecimento e menções honrosas. As redações premiadas também poderão ser publicadas em formato digital e/ou impresso. Escolas e SREs com maior engajamento também serão homenageadas.

Incentivo à leitura e escrita

A Olimpíada de Redação integra o Projeto de Leitura e Escrita da SEE/MG, que reúne um conjunto de ações com investimento total de R$ 212 milhões, com foco no estímulo ao hábito da leitura e no aprimoramento das competências textuais dos estudantes.

Desse valor, R$ 180 milhões foram destinados à requalificação de bibliotecas em mais de 3,4 mil escolas da rede estadual. Outros R$ 7 milhões viabilizam o acesso à plataforma Britannica Education, enquanto R$ 5 milhões foram aplicados na plataforma Elefante Letrado.

Outro destaque é o Projeto Território da Leitura, que investe R$ 20 milhões na distribuição de obras de grandes autores da literatura nacional e internacional às escolas, ampliando o repertório cultural dos estudantes mineiros.