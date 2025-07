Governo de Roraima convoca 120 professores aprovados em concursos públicos

O Governo de Roraima convocou mais 120 professores aprovados em concursos públicos da Educação. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 3, pelo governador de Roraima Antonio Denarium em publicação nas redes sociais.

“Nós tratamos em Roraima a educação com muita seriedade. Assinei o decreto de convocação de mais 120 professores que vão atuar na capital, no interior e nas comunidades indígenas. É o compromisso do Governo com a valorização da educação”, disse o governador.

Dos 120 professores convocados, 13 são para atuação nas escolas estaduais indígenas. São professores aprovados no concurso de professor da carreira de Magistério da Educação Indígena e os demais, são do Concurso da Educação Básica.

Decretos de nomeação já foram publicados

Os decretos de convocação Nº 1066-P e Nº 1067-P, já foram publicados no Diário Oficial do Estado Nº 4955, de 02 de julho de 2025 e estão disponíveis para consulta no site da Imprensa Oficial.

Esta já é a 11ª convocação de professores do concurso da Educação Básica onde estão sendo convocados docentes de Educação Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Química e Artes, para atuação em escolas da Capital e Interior.

Também é a 6ª convocação dos professores do concurso do Magistério Indígena, com o chamamento de docentes das áreas de Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Matemática e Pedagogia para atuação nas escolas localizadas em comunidades indígenas.

Até o momento, o Governo de Roraima já empossou 1.634 novos professores, somando os dois concursos, reforçando assim o quadro de professores efetivo do Estado. O secretário de Educação e Desporto Mikael Cury-Rad disse que a previsão é que os docentes iniciem o segundo semestre letivo em sala de aula.

“Estamos fortalecendo a educação roraimense e validando aqueles que fizeram o concurso, fazendo mais uma chamada e esse ano os professores já vão começar a lecionar e nós damos as boas-vindas aos novos que vão se integrar na Secretaria de Educação, sendo 13 docentes para a educação indígena e os demais para atuação na capital e interior”, disse.

O secretário adiantou que até o final do ano poderá haver mais uma convocação. “A nossa meta é fazer mais uma chamada até o final do ano, conforme a necessidade da Secretaria de Educação. É a valorização da educação roraimense e um compromisso do nosso governador Antonio Denarium”, finalizou.

Após a publicação do decreto de convocação no Diário Oficial do Estado, a Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração) publicará edital com cronograma para a entrega de documentos e data da posse.

Sobre os Concursos

O concurso público para contratação de professores da Carreira do Magistério da Educação Básica foi realizado em outubro de 2021 e contou com 8.231 candidatos inscritos. O certame ofertou 650 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Já foram empossados 879 professores em 10 convocações.

Já o concurso específico e diferenciado para a Educação Indígena foi realizado em março de 2022 e ofertou 1.000 vagas imediatas e formação de cadastro reserva e contou com 2.707 inscritos. Já foram empossados até o momento 755 professores em cinco convocações.

O post Governo de Roraima convoca 120 professores aprovados em concursos públicos apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.