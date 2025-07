Prefeitura de Bonito promove capacitação para guias de turismo e colaboradores da Gruta do Lago Azul – Prefeitura Municipal de Bonito

Na noite desta segunda-feira (7), a Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a empresa InPlantar, realizou uma importante capacitação voltada aos guias de turismo e colaboradores da Gruta do Lago Azul, um dos principais cartões-postais do município.

O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou com a presença do consultor Júnior Esterquile, que abordou o tema “Responsabilidade dos profissionais no Sistema de Gestão da Segurança”, e do professor doutor Paulo César Boggiani, renomado geólogo com pesquisas reconhecidas na Gruta do Lago Azul, que palestrou sobre aspectos científicos e a relevância do atrativo para a geologia brasileira e mundial.

A Prefeitura de Bonito reforça que ações como essa são fundamentais para manter a segurança dos visitantes, valorizar os profissionais do turismo local e conservar os atrativos naturais que tornam Bonito reconhecido mundialmente como a capital brasileira do ecoturismo.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância de investir na qualificação dos profissionais que atuam diretamente com o turismo no município. “Estamos falando de um dos maiores patrimônios naturais do Brasil. É nosso dever, como gestão municipal, garantir a segurança e promover conhecimento aos guias e colaboradores que recebem turistas do mundo inteiro. Isso é cuidado, valorização das pessoas e do nosso destino”, afirmou.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, também reforçou o compromisso com a qualidade do atendimento e a segurança no atrativo. “A Gruta do Lago Azul é símbolo de Bonito. Essas ações de capacitação elevam a excelência do nosso turismo, fortalecem a segurança, a conservação do patrimônio e o profissionalismo dos nossos guias, que são a linha de frente da experiência dos visitantes”, destacou.

Em sua palestra, o professor doutor Paulo César Boggiani enfatizou a relevância científica e histórica da Gruta do Lago Azul. “Esse lugar é um laboratório natural que nos conta a história do planeta. Conhecer para proteger é um dos maiores ensinamentos que podemos levar daqui”, pontuou.

Já o consultor Júnior Esterquile alertou sobre a responsabilidade técnica e ética dos profissionais no cotidiano. “Segurança é um processo coletivo. Cada guia, cada colaborador, precisa entender seu papel no sistema de gestão, pois pequenos atos garantem grandes resultados na prevenção de riscos”, afirmou.

Como próximo passo desse projeto, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico está trabalhando para conquistar a certificação da ABNT em Turismo de Aventura para a Gruta do Lago Azul, garantindo ainda mais qualidade, segurança e reconhecimento nacional no atendimento aos visitantes. Essa certificação reforçará a posição de Bonito como destino turístico de referência no Brasil e no mundo, fortalecendo práticas de gestão segura e responsável.